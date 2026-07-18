Tuchel asegura que Inglaterra está por debajo de Argentina, Francia y España

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, aseguró este viernes que la selección inglesa está un escalón por debajo de Argentina, España, Francia y asegura que hay una brecha por cerrar.

“Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros no estamos ahí todavía. Hay una brecha que cerrar”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Francia.

“Todavía hay una brecha que cerrar en la forma en que jugamos al fútbol bajo presión, en la forma de imponerse, en la forma de pasar al siguiente nivel”, agregó.

Inglaterra tiene solo un título en la historia de los Mundiales, tras conquistar la Copa del Mundo en 1966. Mientras que no posee ninguna Eurocopa y ha perdido las últimas dos finales ante Italia y España respectivamente.

Thomas Tuchel says he does not regret his decisions in the World Cup semi-final ? pic.twitter.com/mODmMmhwXn — BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026

Tuchel no se arrepiente tras derrota ante Argentina en Mundial 2026

Tuchel volvió a ser el foco de atención por las decisiones tácticas que tomó en la derrota contra Argentina que acabaron con su equipo encerrado en el área ante el asedio argentino.

“No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos estábamos volviendo demasiado pasivos. Sentí que el impulso del partido estaba cambiando e intenté ayudar a mi equipo”, expresó, antes de asumir la responsabilidad por no lograr el resultado deseado.

Ya con vistas al partido por el tercer puesto, Tuchel recordó que Inglaterra aún puede firmar el mejor resultado de los Tres Leones en un Mundial en los últimos sesenta años si gana a Francia, superando el cuarto puesto de Italia 1990 y Rusia 2018.

Y aunque repitió que “nadie quiere estar mañana en este partido”, subrayó que lo afrontarían con responsabilidad.

“La mentalidad no es algo que enciendas y apagues a tu antojo”, avisó el preparador.

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