Muerte de Lorenzo Salgado Araujo: DHS revela que agentes de ICE no portaban cámaras corporales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participaron en el operativo donde murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo no portaban cámaras corporales, las declaraciones ocurren mientras crecen las exigencias para esclarecer los hechos registrados duraten un operativo migratorio en Houston, Texas.

El DHS informó que los agentes involucrados aún no habían recibido este equipo debido a retrasos en el proceso de adquisición y distribución de las cámaras corporales, situación que atribuyó a los cierres parciales del gobierno federal impulsados, según su versión, por legisladores demócratas.

En un comunicado, el DHS explicó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya cuentan con cámaras corporales, mientras que el resto de las oficinas las recibirán durante los próximos 60 días.

Además, señaló que proporcionar este equipo se ha convertido en una prioridad para la agencia debido al incremento, según cifras oficiales, de más del 1,300% en las agresiones contra agentes migratorios. También destacó que la denominada Ley Secure America permitió obtener recursos para fortalecer el equipamiento de las corporaciones federales.

Operativo en Houston derivó en la muerte de migrante mexicano

De acuerdo con la versión oficial, los agentes del ICE realizaban un operativo el pasado martes 7 de julio para detener a un inmigrante mexicano, quien presuntamente permanecía en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.

La versión oficial del ICE destaca que el operativo se realizó alrededor de las 6:50 de la mañana del sobre la cuadra 6800 de Canal Street, en el sector este de Houston.

El DHS señaló que los oficiales mantenían vigilancia sobre una propiedad donde previamente habían observado dos camionetas blancas y, al detectar una de las unidades cuyo conductor tenía un parecido físico con el objetivo, decidieron realizar la detención del vehículo.

Según el reporte oficial, Lorenzo Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE e intentó atropellar a uno de los agentes, lo que provocó que un agente migratorio disparara su arma en defensa propia.

Tras resultar herido, el hombre fue trasladado al Hospital Ben Taub, donde posteriormente fue declarado muerto.

Los hechos se registraron en el barrio de Magnolia Park, una zona con amplia presencia de población hispana.

La muerte de Salgado Araujo continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía del condado de Harris, mientras su familia y organizaciones defensoras de los derechos civiles han solicitado una investigación independiente y la difusión de todas las pruebas disponibles para esclarecer lo ocurrido durante el operativo.

Familia cuestiona la versión oficial

Los familiares de Lorenzo Salgado, trabajador de la construcción rechazan varios aspectos del relato presentado por las autoridades federales y han solicitado que se divulgue toda la evidencia disponible.

Hasta el momento, no existen grabaciones provenientes de cámaras corporales y tampoco han salido a la luz videos claros que permitan reconstruir lo ocurrido, una situación que contrasta con otros casos recientes donde sí existieron registros audiovisuales de operativos federales.

I joined my colleagues in the Harris County delegation in calling on the Texas Department of Public Safety to investigate the alleged shooting of Lorenzo Salgado Araujo by federal ICE officers. The Texas Rangers have statewide jurisdiction to investigate officer-involved? pic.twitter.com/NumHU5JOpa — Texas State Senator Borris L. Miles (@BorrisLMiles) July 9, 2026

La familia sostiene que Lorenzo Salgado Araujo llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, no tenía antecedentes penales y, de acuerdo con sus allegados, estaba cerca de obtener un permiso de trabajo tras permanecer durante décadas sin un estatus migratorio regular.

Fiscalía de Harris abre investigación

La Fiscalía del condado de Harris confirmó que inició una investigación para esclarecer la muerte del ciudadano mexicano.

El portavoz de la fiscalía, Rafael Lemaitre, informó que los fiscales mantienen comunicación con autoridades de Minneapolis para conocer los procedimientos utilizados en investigaciones relacionadas con agentes federales involucrados en otros tiroteos.

Aunque reconoció que gran parte de las pruebas permanecen bajo control del gobierno federal, señaló que la oficina revisará toda la información que pueda obtener dentro de sus facultades legales.

Lorenzo Salgado Araujo’s family, our community and people across our country deserve an independent investigation into his death at the hands of federal agents. That is the baseline of what Americans expect and deserve. I joined @RepSylviaGarcia, @RepAlGreen, and @RepCDMenefee in? https://t.co/AsQ0yrqznJ — Rep. Lizzie Fletcher (@RepFletcher) July 9, 2026

Tres personas fueron detenidas durante el operativo

Durante la intervención también fueron arrestados tres hombres, entre ellos un hermano de Lorenzo Salgado Araujo, informó Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

La organización ha acompañado a las familias afectadas y participa en la búsqueda de evidencia que permita esclarecer el caso.

LULAC ofrece recompensa para localizar testigos

Previo al anuncio del DHS y ante la falta de imágenes concluyente, LULAC anunció una recompensa de $5,000 dólares para cualquier persona que aporte información o material que ayude a reconstruir los hechos.

Según explicó Juan Proaño, las cámaras de vigilancia de la zona captaron parcialmente el incidente, pero la posición de la camioneta de Salgado Araujo y de los vehículos oficiales impidió obtener imágenes claras del momento en que ocurrió el disparo.

El representante de la organización reconoció que esta situación dificultará considerablemente establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento.

Crecen las exigencias de transparencia

El caso ha generado una creciente presión de líderes comunitarios, organizaciones defensoras de los derechos civiles, familiares de la víctima y legisladores demócratas, quienes solicitan una investigación independiente que permita esclarecer la actuación de los agentes federales.

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