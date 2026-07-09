ICE “no tiene decencia”: alcalde de Nueva York tras mexicano abatido en Houston

“Lorenzo Salgado Araujo llamó a Houston su hogar durante 35 años. El martes, un agente de ICE le disparó y lo mató. Su familia se enteró por un video antes de que alguien tuviera la decencia de tocar a su puerta y avisarles”.

Así condenó esta mañana a través de Twitter/X el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el caso del padre mexicano baleado por ICE en Texas. “La Ciudad de Nueva York está del lado de la familia Salgado y exige una investigación completa e independiente. A ellos, y a cada familia inmigrante que hoy vive con miedo en esta ciudad: no están solos. Compartimos su dolor y seguiremos a su lado hasta que haya justicia”, continuó el alcalde en su mensaje en inglés y español.

Las autoridades federales informaron que el martes interceptaron el vehículo que Salgado manejaba como parte de una operación de control migratorio. Su hijo comentó que es posible que su padre temiera que los ocupantes de los vehículos sin distintivos oficiales fueran a robarle las herramientas que había utilizado durante 35 años para construir viviendas y así financiar los estudios universitarios de sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

El inmigrante de 52 años estaba tramitando su estatus legal en Estados Unidos y sabía cómo actuar si el ICE lo detenía, relató su hijo Ronaldo Salgado. Los bomberos de Houston informaron la víctima que recibió un disparo en el abdomen y falleció luego en el hospital.

Otros tres hombres parecían estar siendo detenidos mientras Salgado Araujo yacía gimiendo en el suelo, según su hijo, quien afirmó que uno de ellos era su tío. El tiroteo ocurrió el martes en Magnolia Park, un barrio que ha sido un centro neurálgico para la comunidad mexicoestadounidense de Houston durante un siglo. El miércoles por la noche cientos de personas marcharon por el vecindario coreando: “¡ICE fuera de Houston!”.

“No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular sobre un mexicano abatido a tiros por el ICE. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo: esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que también buscaban el sueño americano”, declaró Ronaldo Salgado el martes durante una conferencia de prensa, citada por Associated Press.

La representante demócrata estadounidense Sylvia García destacó que Salgado Araujo no tenía antecedentes penales.

El alcalde de Houston, John Whitmire, declaró que la ciudad no abrirá una investigación propia sobre la muerte de Salgado Araujo, pues no tiene autoridad para ello ni para tomar el lugar de las autoridades federales que ya están revisando lo ocurrido.

El canciller de México, Roberto Velasco, anunció este jueves que su país va a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense tras la reciente muerte de Salgado, así como por los 14 casos de fallecidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).