El secreto para conservar los plátanos frescos y dulces durante dos semanas enteras

¿Cómo mantener los plátanos con un aspecto amarillo, bonitos y con un sabor dulce durante una semana entera, o incluso medio mes? Puede ser más sencillo de lo que imaginas, sobre todo con estos trucos de conservación que van desde no refrigerarlos hasta lavarlos adecuadamente para que se mantengan frescos.

Cuando dejamos los plátanos a temperatura ambiente, pueden madurar de forma acelerada. Por otro lado, si los llevamos al refrigerador, el “choque frío” hace que la piel se vuelva marrón-morada.

Para evitarlo, sigue este paso a paso de los expertos para prolongar la vida útil de tus frutas.

Paso a paso para conservar los plátanos frescos

El verdadero enemigo del plátano es su propio gas etileno. Al envolver los tallos herméticamente con film transparente, bloqueas la liberación de este gas y detienes la maduración acelerada. Crédito: Shutterstock

1. El truco del agua salada para eliminar agentes de maduración

Este método, directo de las zonas de cultivo, consiste en lavar la fruta con agua salada para eliminar los químicos que aceleran su descomposición.

¿Por qué funciona? Al enjuagar los plátanos en una solución de agua salada, se elimina el exceso de gas etileno y otros agentes de maduración que a menudo se rocían sobre la piel en los supermercados para lograr un color amarillo uniforme.

Al enjuagar los plátanos en una solución de agua salada, se elimina el exceso de y otros agentes de maduración que a menudo se rocían sobre la piel en los supermercados para lograr un color amarillo uniforme. ¿Cómo hacerlo? Prepara un tazón grande con agua, agrega 2 cucharaditas de sal y revuelve hasta disolver. Lava suavemente cada pieza.

Prepara un tazón grande con agua, agrega y revuelve hasta disolver. Lava suavemente cada pieza. El toque clave: Después de lavar el racimo, remoja solo los tallos en el agua salada durante 1 o 2 minutos, ya que es allí donde se concentra la mayor parte de los químicos. Este simple paso ralentizará la maduración, reducirá las manchas negras y prolongará su frescura de 5 a 7 días.

2. Remojo con bicarbonato de sodio para eliminar pesticidas

Después del agua salada, es momento de una limpieza profunda para eliminar cualquier residuo químico o suciedad de la cáscara.

Prepara la solución: Reemplaza el agua del tazón y agrega 1 cucharada de bicarbonato de sodio . El bicarbonato ayuda a neutralizar los ácidos creando un ambiente ligeramente alcalino que descompone y levanta los pesticidas de la superficie.

Reemplaza el agua del tazón y agrega . El bicarbonato ayuda a neutralizar los ácidos creando un ambiente ligeramente alcalino que descompone y levanta los pesticidas de la superficie. El proceso: Coloca con cuidado todo el racimo en la solución, rodando cada pieza para que la cáscara quede expuesta de manera uniforme. Remoja también los tallos durante unos 3 a 4 minutos para retrasar la maduración .

Coloca con cuidado todo el racimo en la solución, rodando cada pieza para que la cáscara quede expuesta de manera uniforme. Remoja también los tallos durante unos 3 a 4 minutos para . Secado riguroso: Una vez que termines, seca muy bien cada plátano (especialmente el área del tallo) usando toallas de papel limpias. Si los dejas húmedos, la humedad favorecerá el crecimiento de bacterias y moho, haciendo que se pudran desde la base en pocos días.

3. Envuelve los tallos con film transparente

Con los plátanos completamente secos, es hora de proteger los tallos, que es la zona más propensa al desarrollo de hongos.

Limpia la zona: Usa un cuchillo limpio para retirar las partes ennegrecidas o dañadas de los tallos. Incluso una pequeña mancha de moho puede propagarse rápidamente a todo el racimo.

Usa un cuchillo limpio para retirar las partes ennegrecidas o dañadas de los tallos. Incluso una pequeña mancha de moho puede propagarse rápidamente a todo el racimo. Sella el gas etileno: Envuelve muy bien los tallos con film transparente (en varias capas para evitar la entrada de aire). Esto contiene la liberación de gas etileno, evitando que se propague y manteniendo la cáscara amarilla por mucho más tiempo.

Envuelve muy bien los tallos con (en varias capas para evitar la entrada de aire). Esto contiene la liberación de gas etileno, evitando que se propague y manteniendo la cáscara amarilla por mucho más tiempo. ¿Prefieres piezas individuales? Si deseas separar los plátanos para consumirlos gradualmente, córtalos asegurándote de dejar un pequeño trozo de tallo y envuelve el extremo cortado individualmente con plástico adherente.

Guía rápida de almacenamiento correcto

¡No los apiles! Nunca los dejes apoyados directamente sobre la encimera, ya que el peso provoca magulladuras. Lo ideal es colgarlos.

Nunca los dejes apoyados directamente sobre la encimera, ya que el peso provoca magulladuras. Lo ideal es colgarlos. La posición correcta: Si no puedes colgarlos, colócalos siempre con el lado curvo hacia arriba y el lado cóncavo hacia abajo para distribuir el peso uniformemente.

Si no puedes colgarlos, colócalos siempre con el lado curvo hacia arriba y el lado cóncavo hacia abajo para distribuir el peso uniformemente. Evita el refrigerador: El frío detiene la maduración de la pulpa pero daña la cáscara, volviéndola oscura y afectando su textura. Mantenlos siempre en un lugar fresco, bien ventilado y lejos de la luz solar directa.

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