Nuevos detalles contradicen versión oficial sobre muerte de mexicano a manos de ICE en Texas

Nuevos detalles divulgados por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Texas han puesto en duda la versión inicial del gobierno estadounidense sobre la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado 7 de julio en Houston.

Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, reveló el jueves por la noche que los agentes del ICE buscaban inicialmente a dos ciudadanos guatemaltecos sujetos a deportación y creyeron que Salgado Araujo, de 52 años, y los ocupantes de la camioneta que conducía coincidían con la descripción de esas personas, informó la agencia Associated Press.

La nueva versión oficial indica que cuatro agentes a bordo de dos vehículos intentaron detener la camioneta al activar las luces de emergencia y, tras Salgado Araujo hacer un giro en U, cruzó la mediana de la vía para evitar el control. Más tarde, los agentes localizaron nuevamente el vehículo y lo rodearon para intentar detenerlo por segunda vez.

Reitz explicó que dos agentes descendieron de sus vehículos y ordenaron al conductor poner la camioneta en punto muerto. En ese momento, uno de los agentes se encontraba “parcialmente dentro de la camioneta o justo al lado de ella” cuando Salgado Araujo intentó retroceder y luego avanzar nuevamente. Fue entonces cuando recibió el disparo mortal.

La información divulgada por la Fiscalía difiere de la versión presentada inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, que el mismo día del tiroteo sostuvo que Salgado Araujo había utilizado su vehículo como un arma al embestir una patrulla del ICE y que el agente abrió fuego en defensa propia.

Sin embargo, el nuevo comunicado no menciona que la camioneta haya chocado contra un vehículo policial ni afirma expresamente que el agente hubiera temido por su vida. Tampoco identifica al funcionario que disparó ni aclara si era el mismo que se encontraba junto a la camioneta.

Las autoridades indicaron que ningún agente resultó herido.

El caso provocó protestas en Houston y renovó las exigencias de transparencia por parte de la familia de Salgado Araujo, quien llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y estaba próximo a obtener la residencia legal permanente. Lo describen como un padre de familia que se dirigía a una obra de construcción junto a tres compañeros de trabajo, entre ellos su hermano, cuando ocurrió el tiroteo.

El fiscal también informó que los agentes observaron “a simple vista” varias bolsas con una sustancia blanca cristalina dentro de la camioneta, lo que motivó al FBI a ejecutar una orden de registro para investigar una posible presencia de drogas. No obstante, el abogado del hermano de la víctima, quien permanece bajo custodia del ICE desde el incidente, aseguró que el material era una mezcla de sales utilizada como electrolitos para soportar las altas temperaturas durante las jornadas de trabajo.

AP señaló que, a diferencia de otros casos de muertes relacionadas con operativos migratorios federales, hasta ahora han circulado muy pocas fotografías o videos del tiroteo ocurrido en Houston.

La muerte de Salgado Araujo ocurrió pocos días antes de que otros dos hombres fallecieran en incidentes separados relacionados con la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida y Maine.

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