Harris pide una investigación “inmediata” sobre el asesinato del mexicano a manos de ICE

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris pidió una investigación “inmediata, independiente y transparente” sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston.

En un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, Harris expresó su apoyo a la familia del trabajador mexicano y se sumó al llamado de su hijo Ronaldo Salgado para esclarecer lo ocurrido.

“Las oraciones de Doug y las mías están con la esposa de Lorenzo, sus tres hijos y todos aquellos que lo amaron y conocieron. Me uno a su hijo Ronaldo en la llamada a una investigación inmediata, independiente y transparente”, escribió.

Harris también cuestionó la actuación de los agentes migratorios y afirmó que el caso refleja las consecuencias de las políticas de ICE bajo la Administración del presidente Donald Trump.

“La familia de Lorenzo Salgado Araujo lo llamaba ‘El mundo entero’ —el mundo entero”, señaló la exvicepresidenta. “Hace dos días, fue baleado y asesinado por agentes de ICE en su camino al trabajo”.

Lorenzo Salgado Araujo's family called him "El mundo entero" ? the whole world.



Two days ago, he was shot and killed by ICE agents on his way to work. Many of us have seen the horrifying video of him crying out in pain, and we continue to be outraged by the horrific and cruel? https://t.co/yof5RZdrNS — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 9, 2026

Presión demócrata

Harris se sumó a la presión política en Washington después de que legisladores demócratas solicitaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE la publicación de todas las grabaciones del operativo y la apertura de una investigación independiente.

Los congresistas pidieron conservar y divulgar los videos de las cámaras corporales del agente que disparó, de otros oficiales presentes y de las cámaras instaladas en los vehículos utilizados durante la intervención.

También solicitaron que las agencias confirmen la preservación de todas las pruebas relacionadas con la muerte de Salgado y la detención de otros tres trabajadores que viajaban con él.

La familia de Salgado y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han exigido una investigación externa para determinar las circunstancias del tiroteo. La Alcaldía de Houston informó que no abrirá una pesquisa propia sobre el incidente, mientras que el DHS indicó que inició una investigación interna.

Según el relato de Roberto Salgado, hijo de la víctima, su padre se dirigía a una obra de construcción junto a tres compañeros cuando el vehículo en el que viajaban fue rodeado por agentes en Magnolia Park, un vecindario de mayoría latina en Houston.

El DHS sostiene que los agentes intentaban detener a Salgado Araujo por su situación migratoria y que el hombre ignoró las instrucciones de los oficiales e intentó embestirlos con el vehículo. La agencia afirmó que el agente disparó “en defensa propia” y que Salgado murió posteriormente en un hospital.

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