¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

La FIFA ofrecerá una bolsa de premios sin precedentes para la gran final del Mundial 2026, consolidando este torneo de 48 selecciones como el más lucrativo de todos los tiempos para las federaciones participantes.

El equipo que logre alzar la Copa del Mundo este 19 de julio se embolsará un premio neto de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros), una cifra que marca una evolución abismal en las finanzas del fútbol moderno.

Los $50 millones de dólares destinados al campeón reflejan el crecimiento exponencial de los ingresos de la FIFA. El ganador de este domingo se llevará $8 millones de dólares más de lo que ingresó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras coronarse en Qatar 2022.

Por otra parte, la cifra representa $20 millones de dólares más de lo que obtuvo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuando alzó su primer título mundial en Sudáfrica 2010.

El resto del podio mundialista tampoco se quedará con las manos vacías en el reparto de la fase final:

Subcampeón : $33 millones

: $33 millones Tercer Puesto (Francia o Inglaterra):$29 millones

(Francia o Inglaterra):$29 millones Cuarto Puesto (Francia o Inglaterra): $27 millones

A los premios por mérito deportivo en las rondas finales hay que sumarles las asignaciones fijas que el Consejo de la FIFA aprobó el pasado 28 de abril en Vancouver. El organismo incrementó en un 15% las partidas de preparación y logística, alcanzando un fondo global de $871 millones de dólares repartidos entre las 48 federaciones participantes. Bajo este concepto, cada selección llegó al torneo con un colchón asegurado de $16 millones de dólares.

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