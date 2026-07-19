Maduro y otros dirigentes chavistas deberán pagar $314 millones a estadounidenses por secuestro y terrorismo

Un juez federal de Estados Unidos ordenó a Nicolás Maduro y a varios altos dirigentes del chavismo pagar una indemnización de $314 millones de dólares a un grupo de ciudadanos estadounidenses que los demandó por secuestro, tortura y actos de terrorismo.

La decisión fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, de la Corte del Distrito Sur de Florida, quien concluyó que Maduro y otros acusados son responsables de violaciones contempladas en la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado de Estados Unidos.

Además de Maduro, la sentencia alcanza al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; al ministro de Agricultura, Vladimir Padrino; al empresario y exministro Alex Saab; al grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles; al exmagistrado Maikel José Moreno Pérez; al exministro Néstor Luis Reverol y al fiscal general Tarek William Saab.

No obstante, el tribunal decidió excluir de esta resolución a la presidenta encargad Delcy Rodríguez, así como al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. También quedaron fuera del fallo las empresas estatales Petróleos de Venezuela y la Corporación Venezolana del Petróleo.

La demanda fue presentada por más de una decena de ciudadanos estadounidenses, entre ellos Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en Venezuela y fueron liberados en 2023 durante un intercambio de prisioneros realizado bajo la administración del entonces presidente Joe Biden.

Según el expediente judicial, los demandantes interpusieron la acción civil en agosto de 2025 y la reactivaron en enero de este año mediante una nueva moción, luego de la captura de Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero en Caracas. Desde entonces, el exlíder chavista permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de narcoterrorismo.

La demanda sostiene que los acusados incurrieron en violaciones de la Ley Federal Antiterrorismo, la Ley Antiterrorismo del estado de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado.

En su resolución, el juez Gayles afirmó que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en Estados Unidos”.

Asimismo, determinó que el exgobernante cometió actos de terrorismo internacional y que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de varios de los demandantes constituyeron violaciones tanto de la legislación federal como de las leyes del estado de Florida.

El magistrado también señaló que las acciones atribuidas a Maduro constituyeron actos de narcoterrorismo con el aparente propósito de intimidar o coaccionar a la población civil estadounidense.

Este proceso civil se desarrolla de manera paralela al juicio penal que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. En esa causa también permanece detenida su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Maduro, afronta en Miami un proceso por lavado de dinero, con una audiencia preliminar prevista para los próximos días.

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