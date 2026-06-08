Vance: EE.UU. continuará las negociaciones con Irán incluso sin el respaldo de Israel

El vicepresidente J.D. Vance defendió este lunes la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener abiertas las negociaciones con Irán y dejó claro que Washington seguirá buscando un acuerdo con Teherán aunque esa estrategia no cuente con el respaldo de Israel.

Durante una entrevista con Fox News, Vance sostuvo que la Casa Blanca considera que la vía diplomática sigue siendo la mejor opción para los intereses estadounidenses, en un momento en que crecen las tensiones por los recientes intercambios de ataques entre Irán e Israel.

“Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos”, afirmó el vicepresidente al referirse a los contactos que Washington mantiene con el Gobierno iraní.

Vance argumentó que el objetivo de las conversaciones es reducir el riesgo de una escalada mayor y preservar un canal que permita alcanzar una salida negociada al conflicto.

“Creemos que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo”, añadió.

Irán asegura que los contactos continúan

Las declaraciones del vicepresidente coincidieron con afirmaciones realizadas por el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, quien aseguró que las negociaciones entre ambos países siguen avanzando mediante la mediación de Pakistán.

Según declaraciones recogidas por la agencia Tasnim, Irán y Estados Unidos continúan intercambiando propuestas y puntos de vista con el objetivo de alcanzar un texto definitivo que permita poner fin a la guerra.

Iravani sostuvo que ambas partes siguen trabajando sobre los términos de un eventual acuerdo, pese a los recientes episodios de violencia en la región.

Trump busca evitar una nueva escalada

El presidente Trump volvió a pedir este lunes a Irán e Israel que detengan de inmediato los ataques, después de que Teherán lanzara misiles contra territorio israelí y las fuerzas israelíes respondieran con nuevas operaciones.

La posición de la Casa Blanca se produce después de que Trump intentara convencer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no responder militarmente a los ataques iraníes, ante el temor de que una nueva escalada complique los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington.

El mandatario ha insistido en los últimos días en que un acuerdo con Teherán sigue siendo posible y ha defendido la necesidad de evitar acciones que puedan poner en riesgo las negociaciones en curso.

Con información de EFE.

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