Nueva Jersey exige a FIFA parte del dinero por la venta del césped de la final

El Gobierno de Nueva Jersey exigió formalmente a la FIFA una parte de las ganancias millonarias derivadas de la venta de recuerdos oficiales del partido, abriendo una fuerte disputa por la comercialización del propio césped del estadio.

La chispa que encendió la polémica fue el reciente anuncio del máximo organismo del fútbol mundial de vender trozos del césped de la final a precios que oscilan entre los $450 y los $3,000 dólares. La medida desató la indignación de la recién asumida gobernadora del estado Mikie Sherrill y de varios legisladores locales.

El argumento del ejecutivo estatal se basa en la enorme inversión pública que requirió el MetLife Stadium para cumplir con las rigurosas exigencias técnicas de la FIFA. Maggie Garbarino, portavoz del gobierno de Nueva Jersey, fue tajante al respecto este fin de semana: “Como ha dicho la gobernadora, Nueva Jersey ha pagado varios millones de dólares en gastos para preparar el campo de juego en el estadio MetLife, por lo que los contribuyentes del estado deberían recibir parte de cualquier beneficio”.

Para contextualizar el reclamo, la autoridad encargada de la logística del Mundial en el estado desembolsó un total de $13 millones de dólares exclusivamente para adecuar el terreno de juego. El MetLife Stadium, que habitualmente utiliza superficie artificial para los partidos de fútbol americano de los NY Giants y los NY Jets, tuvo que ser transformado por completo con césped natural.

Las cifras de una final prohibitiva

La disputa por los dólares del césped ocurre en medio de un Mundial que se encamina a romper todos los récords de facturación de la historia del deporte. Mientras la FIFA proyecta alcanzar unos ingresos históricos de 11.000 millones de dólares al término de este torneo de 104 partidos, el acceso para los aficionados en las gradas se ha vuelto un lujo exclusivo.

En las plataformas oficiales y de reventa, los precios de los últimos boletos disponibles para presenciar el duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal este domingo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey se están cotizando entre los 10.000 y los 40.000 dólares, consolidando la final de 2026 como uno de los eventos deportivos más caros de todos los tiempos.

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