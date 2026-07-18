Sheinbaum dice que su asistencia a la final del Mundial 2026 se debe a motivos diplomáticos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su decisión de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Nueva York, obedece a razones diplomáticas, al considerar relevante la presencia de los mandatarios de los tres países que organizaron el torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video difundido este sábado en la red social X, la mandataria explicó que aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destacó que también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, expresó.

Sheinbaum añadió que representará a México durante la final y prevé regresar a la Ciudad de México la mañana del lunes.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

De acuerdo con La Jornada, que cita fuentes del gobierno federal, la presidenta tenía previsto viajar este sábado por la tarde a Nueva York; sin embargo, su vuelo fue cancelado debido al mal clima. Ante esta situación, las autoridades analizan alternativas para concretar el traslado, incluida la posibilidad de utilizar una aeronave de las Fuerzas Armadas.

La participación de Sheinbaum en la final contrasta con su decisión de no acudir al partido inaugural del Mundial, celebrado el pasado 11 de junio en México, cuando optó por ceder su boleto a una niña indígena.

Posteriormente, sí asistió en dos ocasiones a festivales futbolísticos organizados en la Ciudad de México para seguir los partidos de la selección mexicana.

El viaje ocurre mientras el gobierno de México prepara, junto con representantes de la iniciativa privada, sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para la próxima semana en la Ciudad de México.

Esta será la primera ronda de la nueva etapa de revisión del acuerdo comercial, vigente hasta 2036, aunque sujeto a evaluaciones anuales tras la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente su vigencia por otros 16 años en los términos actuales.

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