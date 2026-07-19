Tom Homan respalda el uso obligatorio de cámaras corporales tras tiroteos mortales de agentes de ICE

El responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que las cámaras corporales son una herramienta clave para aumentar la transparencia en las operaciones migratorias, luego de dos tiroteos mortales protagonizados por agentes federales en Texas y Maine.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation, Homan señaló que estos dispositivos permitirían que la ciudadanía conozca las circunstancias que enfrentan los agentes antes de utilizar la fuerza.

“Creo que las cámaras corporales son la solución”, declaró Homan, quien explicó que las grabaciones podrían mostrar “lo que ve ese agente cuando toma esa medida”.

Los comentarios surgieron después de dos incidentes ocurridos a principios de julio. El 7 de julio, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó contra un ciudadano mexicano en Houston, quien había residido en Estados Unidos durante varias décadas.

Días más tarde, otro agente del ICE mató a un ciudadano colombiano durante un operativo en Biddeford, Maine. En ambos casos, los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

Homan indicó que, además de las cámaras oficiales, las imágenes de teléfonos celulares de testigos o sistemas de vigilancia pública podrían ayudar a esclarecer los hechos. Sin embargo, insistió en que es importante que exista un registro desde la perspectiva del propio agente.

“Creo que el pueblo estadounidense necesita ver lo que ese oficial ve y oye”, afirmó.

DHS acelera implementación de cámaras en equipos de ICE

El funcionario ya había expresado su respaldo a la incorporación de cámaras corporales en las operaciones migratorias. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que cada equipo de detención de ICE contará con al menos un agente equipado con este tipo de dispositivo.

Tras el tiroteo ocurrido en Houston, el DHS informó que las cámaras ya habían sido distribuidas en más de la mitad de sus oficinas regionales y que las restantes comenzarían a recibirlas en un plazo aproximado de 60 días.

Legisladores demócratas habían exigido mayores controles sobre las operaciones migratorias tras otros enfrentamientos mortales protagonizados por agentes federales. Aunque las conversaciones no llegaron a un acuerdo inicial, posteriormente se aprobaron fondos que incluían 20 millones de dólares destinados a cámaras corporales.

Homan sostuvo que esa cantidad no era suficiente para cubrir todas las necesidades del departamento.

El funcionario aseguró que, tras la aprobación de un paquete de mayor financiamiento para las agencias fronterizas, ya se adquirieron los equipos y comenzó la capacitación de instructores para extender su uso a nivel nacional.

Homan pidió esperar los resultados de las investigaciones, aunque defendió las medidas adoptadas por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien suspendió temporalmente las detenciones vehiculares tras los incidentes. El presidente Donald Trump posteriormente levantó esa suspensión.

Ambos tiroteos ocurrieron durante intentos de detención de vehículos y el DHS reconoció que las personas heridas no eran el objetivo principal de las operaciones migratorias.

Homan también cuestionó la retórica de algunos críticos del ICE, al señalar que ciertos mensajes podrían incentivar a algunas personas a resistirse a los agentes federales. “Independientemente de lo que la gente piense del ICE o de la ley de inmigración, siempre se debe cooperar con las fuerzas del orden”, afirmó.

Sobre las detenciones realizadas por vehículos sin distintivos visibles, Homan explicó que, según él, estos automóviles cuentan con elementos que permiten identificarlos como unidades policiales, como luces de emergencia, sirenas e insignias oficiales.

No obstante, reconoció que desconoce si esos elementos fueron utilizados durante los incidentes ocurridos en Texas y Maine. “Si no activaron las luces, entonces hay un problema”, señaló.

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