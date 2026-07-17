Agente del ICE que disparó a inmigrante en Maine tenía antecedentes violentos, revelan familiares
Familiares del agente del ICE David Brouillette revelan presuntos antecedentes violentos tras la muerte de un inmigrante colombiano en Maine
La investigación por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 25 años, tomó un nuevo giro luego de que familiares del agente del ICE involucrado en el tiroteo revelaran presuntos antecedentes de comportamiento violento y problemas de salud mental.
Durán Guerrero murió el lunes en Biddeford, Maine, después de que David Brouillette, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le disparara mientras se encontraba dentro de su vehículo cerca de su vivienda. El caso ahora está bajo escrutinio debido a los señalamientos sobre el historial personal del funcionario federal.
Familiares del agente del ICE describen un patrón de conductas preocupantes
Antes de convertirse en agente migratorio, Brouillette ya era señalado por familiares que recuerdan episodios de inestabilidad y actitudes que describieron como preocupantes, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.
Los familiares afirmaron que Brouillette tuvo episodios de conducta agresiva y lo señalaron por supuestas agresiones contra mujeres. También cuestionaron que hubiera recibido autorización para portar un arma y desempeñar funciones de seguridad pública.
Caso de inmigrante colombiano genera dudas sobre controles del ICE
Los señalamientos contra el agente han abierto un nuevo debate sobre los procesos de selección, evaluación psicológica y revisión de antecedentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las críticas surgen mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa una expansión de las operaciones migratorias y una campaña de contratación para aumentar el número de agentes encargados de aplicar las políticas de inmigración.
El historial atribuido a Brouillette ha llevado a familiares y críticos de la agencia a cuestionar si los filtros utilizados para contratar y mantener agentes federales son suficientes cuando estos tienen acceso a armas y facultades de detención.
Más muertes durante operativos migratorios en Estados Unidos
La muerte de Durán Guerrero reaviva las tensiones alrededor de las operaciones migratorias en Estados Unidos.
Sigue leyendo:
- Exesposa identifica al agente de ICE que mató a colombiano en Maine y asegura que le pidió encubrirlo
- Trump desautoriza la tregua de ICE y ordena retomar los arrestos en carretera
- Susan Collins defiende a ICE y critica llamados a abolir la agencia tras tiroteo en Maine
- Hochul y Mamdani reaccionan a la muerte de migrante colombiano a manos de ICE en Maine
- DHS dice que agente de ICE disparó a migrante latino en Maine porque temía por la seguridad pública