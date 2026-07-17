Agente del ICE que disparó a inmigrante en Maine tenía antecedentes violentos, revelan familiares

La investigación por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 25 años, tomó un nuevo giro luego de que familiares del agente del ICE involucrado en el tiroteo revelaran presuntos antecedentes de comportamiento violento y problemas de salud mental.

Durán Guerrero murió el lunes en Biddeford, Maine, después de que David Brouillette, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le disparara mientras se encontraba dentro de su vehículo cerca de su vivienda. El caso ahora está bajo escrutinio debido a los señalamientos sobre el historial personal del funcionario federal.

Familiares del agente del ICE describen un patrón de conductas preocupantes

Antes de convertirse en agente migratorio, Brouillette ya era señalado por familiares que recuerdan episodios de inestabilidad y actitudes que describieron como preocupantes, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.

Los familiares afirmaron que Brouillette tuvo episodios de conducta agresiva y lo señalaron por supuestas agresiones contra mujeres. También cuestionaron que hubiera recibido autorización para portar un arma y desempeñar funciones de seguridad pública.

Caso de inmigrante colombiano genera dudas sobre controles del ICE

Los señalamientos contra el agente han abierto un nuevo debate sobre los procesos de selección, evaluación psicológica y revisión de antecedentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las críticas surgen mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa una expansión de las operaciones migratorias y una campaña de contratación para aumentar el número de agentes encargados de aplicar las políticas de inmigración.

El historial atribuido a Brouillette ha llevado a familiares y críticos de la agencia a cuestionar si los filtros utilizados para contratar y mantener agentes federales son suficientes cuando estos tienen acceso a armas y facultades de detención.

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