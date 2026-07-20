Delincuentes usan quitaesmalte para cambiar el nombre y el monto de los cheques

Aunque el uso de cheques ha disminuido con el auge de los pagos digitales, este método de pago sigue siendo blanco de una estafa que ha cobrado fuerza en Estados Unidos. Con ayuda de productos tan comunes como el quitaesmalte o el alcohol para frotar, delincuentes alteran la información de los cheques robados y desvían el dinero hacia cuentas fraudulentas.

Así funciona el fraude conocido como ‘check washing’

El llamado ‘check washing’ consiste en robar cheques enviados por correo y borrar químicamente el nombre del beneficiario y la cantidad escrita utilizando removedor de esmalte de uñas o alcohol.

Después, los estafadores escriben un nuevo nombre y un monto distinto para cobrar el dinero.

De acuerdo con el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés), cada año la dependencia intercepta aproximadamente $1,000 millones en cheques y giros postales fraudulentos.

La modalidad ha evolucionado con la tecnología. Según NASDAQ Verafin, organizaciones criminales venden los cheques robados en la dark web a cambio de criptomonedas y reclutan a personas conocidas como ‘mulas de dinero’ para depositar los documentos alterados en cuentas bancarias creadas para cometer el fraude.

Al mismo tiempo, el creciente uso de procesos automatizados por parte de los bancos ha reducido la revisión física de los cheques, lo que facilita que algunos documentos modificados pasen inadvertidos.

Una pareja descubrió el fraude después de pagar sus impuestos

The Washington Post relató el caso de una pareja de California que envió por correo un cheque al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para pagar sus impuestos.

Tiempo después, el IRS les notificó que nunca había recibido el pago y les informó que aún debían $12,000, además de intereses.

La pareja no entendía qué había ocurrido, ya que el banco había procesado el cheque.

“Revisamos nuestro estado de cuenta en línea de Chase y el cheque había sido cobrado“, explicó la esposa.

Al consultar la imagen digital del cheque descubrieron que alguien había eliminado el nombre del IRS como beneficiario y lo había reemplazado por otra persona.

Cuando reportaron el fraude a Chase, el banco les indicó que el plazo para abrir una investigación ya había vencido.

Sin embargo, después de que el caso fue difundido por los medios de comunicación, la institución logró rastrear la cuenta donde había sido depositado el cheque alterado y recuperó $11,000.

“Nos complace haber podido resolver este asunto”, declaró Jerry Dubrowski, portavoz de Chase, a The Washington Post.

Cómo protegerse de este tipo de fraude

Las autoridades advierten que este delito también representa un riesgo para cheques gubernamentales, incluidos los pagos del Seguro Social y los reembolsos de impuestos.

Durante los últimos tres años, el Servicio Postal de Estados Unidos ha reforzado el combate al robo de correspondencia mediante la iniciativa Project Safe Delivery, desarrollada en conjunto con el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, otras agencias federales y corporaciones policiales locales.

Como resultado del programa se han realizado 545 arrestos por robos a trabajadores postales y 3,654 detenciones relacionadas con robo de correspondencia.

Además, el número de asaltos a carteros disminuyó un 54% respecto al máximo registrado en 2023.

Aun así, las autoridades recomiendan utilizar pagos electrónicos siempre que sea posible.

Cuando sea necesario emitir un cheque, aconsejan emplear papel con medidas de seguridad, escribir con tinta permanente azul o negra tipo gel o rollerball, llenar todos los espacios sin dejar áreas en blanco y enviar documentos importantes directamente desde una oficina postal, evitando depositarlos en buzones exteriores.

También sugieren revisar con frecuencia los estados de cuenta bancarios, activar alertas de movimientos y examinar las imágenes digitales de los cheques cobrados para detectar cualquier alteración.

En caso de ser víctima del fraude, recomiendan contactar de inmediato al banco, a la policía local y al Servicio de Inspección Postal para aumentar las posibilidades de recuperar el dinero.

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