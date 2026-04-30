Fraude millonario en NY: padre e hija se declaran culpables por vender más de 200 obras de arte falsificadas

Lo que comenzó como una aparente transacción legítima en una galería de Nueva York terminó destapando uno de los esquemas de falsificación de arte más sofisticados de los últimos años en Estados Unidos.

Un vendedor neoyorquino recibió a una joven que se presentó como vendedora de una obra atribuida al pintor estadounidense Andrew Wyeth. Aunque la pieza parecía auténtica y estaba valuada en hasta $30,000 dólares, pronto surgirían dudas que revelarían un fraude mucho mayor.

La mujer, identificada como Karolina Bankowska, de 26 años, actuaba junto a su padre, Erwin Bankowski, de 50, en una operación que logró colocar más de 200 obras falsificadas en el mercado del arte entre 2020 y 2025. El pasado martes 28 de abril de 2026, ambos se declararon culpables en un tribunal federal en Brooklyn por cargos relacionados con fraude electrónico y falsificación, tras haber engañado a coleccionistas, galerías y casas de subastas por al menos $2 millones.

Una red que imitaba a grandes maestros

De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, las investigaciones federales revelaron que padre e hija comercializaban obras atribuidas a artistas de renombre mundial como Banksy, Andy Warhol y Pablo Picasso, además de creadores contemporáneos como Richard Mayhew. Incluso incluyeron falsificaciones de arte indígena estadounidense, un delito que conlleva sanciones adicionales por su impacto cultural.

Una de las piezas más lucrativas fue precisamente una supuesta obra de Mayhew, vendida en $160,000. Este tipo de transacciones elevó significativamente las ganancias del esquema, que operó durante cinco años sin ser detectado en su totalidad.

Según las autoridades, los acusados no solo falsificaban las pinturas, sino que también creaban historias falsas de procedencia, conocidas como “provenance”, para dar legitimidad a las obras. Para ello, investigaban colecciones privadas reales, galerías cerradas y empresas desaparecidas, construyendo narrativas difíciles de verificar.

El método detrás del engaño

El esquema comenzó en 2020, cuando los Bankowski contrataron a un cómplice en Polonia para producir las obras. Posteriormente, utilizaban materiales antiguos y técnicas específicas para simular el envejecimiento natural de las piezas.

Uno de los elementos clave del fraude era la falsificación de certificados de autenticidad. Para ello, adquirían libros antiguos y utilizaban su papel envejecido para imprimir sellos falsificados de galerías inexistentes o ya desaparecidas. Estos documentos eran luego adheridos a las obras, reforzando la ilusión de legitimidad.

Las piezas eran consignadas en galerías y casas de subastas en todo EE.UU., incluidas reconocidas firmas como Bonhams y Phillips. En muchos casos, estas instituciones intentaban vender las obras sin detectar inicialmente su falsedad.

Sin embargo, inconsistencias en etiquetas, errores en registros históricos y discrepancias en los estilos artísticos comenzaron a levantar sospechas dentro del mercado. Estas anomalías llevaron finalmente a una investigación federal que culminó con la detención y posterior confesión de los implicados.

Impacto en el mercado del arte y consecuencias legales

El caso no solo representa un fraude económico significativo, sino también un golpe a la confianza en el mercado del arte, donde la autenticidad es un pilar fundamental. Expertos señalan que este tipo de esquemas afecta tanto a coleccionistas como a artistas legítimos, especialmente a aquellos pertenecientes a comunidades indígenas.

Autoridades del FBI destacaron que el fraude “socava la integridad de todo un mercado cultural”, mientras que fiscales federales subrayaron que los acusados “vendieron mentiras en lienzo durante años”.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que las condenas “revelan el fraude que se escondía detrás de una fachada de arte fino”, mientras que funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre enfatizaron el daño causado a artistas nativos, cuyas obras fueron imitadas ilegalmente.

Ambos acusados enfrentan ahora una posible condena de hasta 20 años de prisión, además de una orden de restitución de al menos $1.9 millones. También existe la posibilidad de que sean deportados a Polonia tras cumplir sus sentencias.

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