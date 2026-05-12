Estafas laborales se disparan: mujer de Nueva York perdió $20 mil tras falsa oferta de empleo

Las estafas laborales en Estados Unidos están alcanzando niveles alarmantes y miles de personas están perdiendo dinero mientras buscan empleo.

Según datos recientes de la Comisión Federal de Comercio (FTC), los estadounidenses reportaron pérdidas por más de $630 millones de dólares el año pasado debido a ofertas de trabajo fraudulentas, una cifra que cuadruplicó los registros de 2021.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en el Upper West Side de Manhattan, donde una mujer aseguró haber perdido cerca de $20,000 tras caer en una sofisticada estafa que utilizó falsas promesas de empleo remoto y páginas web clonadas para ganar su confianza.

Kathryn Detweiler contó que todo comenzó cuando recibió un mensaje de texto de alguien que decía ser reclutador laboral. La supuesta oferta parecía creíble porque los estafadores mencionaron el nombre de uno de sus antiguos empleadores.

“Usaron el nombre de una empresa donde trabajé para darle credibilidad”, explicó la mujer.

Según relató, posteriormente fue dirigida a una plataforma que aparentaba pertenecer a una empresa llamada Mediareach, presentada como una compañía de marketing con sede en Nueva York. Allí le pidieron realizar tareas relacionadas con anuncios digitales para marcas reconocidas como Strava, AXS Tickets y Monopoly.

La dinámica parecía sencilla: debía financiar campañas publicitarias con su propio dinero y luego recibiría el reembolso junto con una ganancia adicional.

Al principio, el sistema pareció funcionar.

Detweiler explicó que invirtió cerca de $18 en las primeras tareas y recibió aproximadamente $120 de regreso. Esa devolución inicial fue suficiente para convencerla de que la oportunidad era legítima.

Sin embargo, con el paso de las semanas, las cantidades solicitadas comenzaron a aumentar.

Los expertos en este tema señalan que existen diversas señales que alertan que una oferta laboral, en realidad, es una estafa. (Foto: Shutterstock)

Cómo operan las estafas laborales digitales

La víctima dijo que el sitio web mostraba un supuesto saldo acumulado que crecía constantemente, haciéndole creer que estaba obteniendo ganancias importantes. Pero más tarde descubrió que el dinero reflejado en la plataforma nunca existió realmente.

Cada vez que intentaba retirar fondos, los operadores le exigían nuevos depósitos para “desbloquear” las ganancias acumuladas.

“Simplemente, te siguen exprimiendo hasta dejarte sin nada”, dijo Detweiler al recordar el momento en que finalmente comprendió que había sido víctima de una estafa.

La mujer aseguró que colapsó emocionalmente cuando sus familiares le hicieron notar que todo era falso.

“Mi familia me dijo: ‘Kathryn, esto es una estafa, tienes que salir de ahí'”, relató.

CBS News New York investigó el caso y encontró que la verdadera empresa Mediareach, con sede en Reino Unido, confirmó que delincuentes clonaron partes de su página web para cometer el fraude. La compañía aclaró que no tiene operaciones en EE.UU.

A pesar de ello, el portal falso seguía activo, invitando a usuarios a crear cuentas y registrarse para supuestas oportunidades laborales.

Expertos advierten que este tipo de fraudes se ha vuelto cada vez más sofisticado gracias al uso de tecnología digital, páginas web falsas y tácticas psicológicas diseñadas para generar confianza rápidamente.

Las pérdidas por fraudes laborales aumentan en EE.UU.

Los datos federales reflejan el crecimiento explosivo de este delito. La FTC indicó que las pérdidas reportadas por estafas laborales aumentaron un 385% desde 2021.

Además, en los últimos 6 meses, al menos 10 personas denunciaron ante el Better Business Bureau haber sido víctimas de engaños relacionados con una falsa empresa llamada Mediareach.

Claire Rosenzweig, representante del Better Business Bureau, aseguró que estos fraudes suelen enfocarse en personas vulnerables o desesperadas por conseguir empleo.

“Es algo insidioso porque las personas creen que encontraron una oportunidad que realmente puede ayudarlas”, explicó.

La organización alertó que muchos estafadores utilizan mensajes de texto inesperados, correos electrónicos o llamadas telefónicas para contactar a las víctimas. También suelen prometer salarios altos, horarios flexibles y trabajo remoto sencillo para captar rápidamente el interés de quienes buscan ingresos adicionales.

Otra señal de alerta importante es cuando las supuestas empresas exigen pagos adelantados, depósitos o inversiones para comenzar a trabajar.

“Si tienes que pagar para que te paguen, es una estafa”, enfatizó Rosenzweig.

Las autoridades recomiendan evitar responder a mensajes laborales no solicitados y verificar siempre que las empresas tengan presencia oficial comprobable, perfiles legítimos y direcciones verificadas.

También aconsejan investigar dominios web sospechosos, revisar opiniones independientes y desconfiar de cualquier empleo que ofrezca ganancias rápidas con tareas simples.

Mientras tanto, Detweiler asegura que las consecuencias financieras han sido devastadoras.

“Todo se ha vuelto increíblemente difícil. Muchas semanas no tengo dinero suficiente para comprar comida y he tenido que trabajar más horas para salir adelante”, contó.

Ahora espera que la policía pueda identificar a los responsables y recuperar parte del dinero perdido.

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