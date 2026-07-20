FBI dejaría de investigar enfrentamientos en los que participen agentes del ICE, según NYT

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría ordenado a sus oficinas de campo dejar de abrir investigaciones relacionadas con enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y civiles, un cambio que trasladaría estos casos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de acuerdo con información publicada por The New York Times.

La medida representa una modificación en la forma en que el FBI había atendido las denuncias por presuntas agresiones contra agentes federales del DHS, incluidos elementos del ICE, especialmente en incidentes donde se involucraba el uso de la fuerza.

Según el reporte, las investigaciones conocidas como “Assault on a Federal Officer” (AFO), que hasta ahora podían ser encabezadas por el FBI, pasarían a manos de HSI, organismo que pertenece al mismo departamento que supervisa al ICE.

Cambio en las investigaciones genera cuestionamientos

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, directivos del FBI notificaron por escrito a sus oficinas sobre la nueva directriz y algunos agentes del ICE en distintas partes del país fueron informados del cambio por sus contrapartes del Buró.

El ajuste ha generado preocupación entre algunos sectores debido a que las investigaciones del FBI no solo determinaban si existía una agresión contra funcionarios federales, sino que también podían reunir evidencia sobre la actuación de los propios agentes migratorios durante operativos con uso de fuerza.

En casos donde agentes del ICE han disparado contra personas, las pesquisas del FBI podían convertirse posteriormente en una fuente de información para posibles investigaciones sobre derechos civiles o procesos judiciales relacionados con la conducta de los oficiales.

HSI asumiría casos que antes llevaba el FBI

La información publicada señala que, bajo el nuevo esquema, Homeland Security Investigations (HSI) sería la encargada de revisar las acusaciones de agresiones contra agentes del ICE y otros funcionarios del DHS.

Organizaciones y críticos de la medida han señalado que el cambio podría afectar la independencia de las investigaciones, debido a que HSI forma parte del mismo departamento al que pertenece la agencia involucrada en los operativos.

Además, especialistas citados por el medio estadounidense advirtieron que el DHS no cuenta con la misma autoridad que el Departamento de Justicia para investigar posibles violaciones federales de derechos civiles.

Esto podría reducir las posibilidades de que agentes migratorios sean investigados por posibles abusos en situaciones donde personas resulten heridas o mueran durante operativos.

FBI, DOJ y DHS niegan un cambio oficial de política

Después de la publicación del informe, el Departamento de Justicia (DOJ) rechazó que exista una modificación en sus políticas de investigación relacionadas con agresiones contra agentes federales.

El DHS también calificó como “falsa” la información sobre una supuesta separación de funciones entre ambas agencias y aseguró que el FBI y HSI continúan trabajando de manera coordinada.

En declaraciones enviadas a medios como The Verge y CNBC, funcionarios de ambas dependencias afirmaron que cualquier persona que ataque a un agente federal seguirá siendo investigada conforme a la ley.

Hasta ahora, el FBI no ha anunciado públicamente una modificación formal de sus protocolos. Tampoco se ha informado qué ocurrirá con los casos que ya están abiertos ni si la nueva directriz tendrá carácter permanente.

La decisión ocurre tras tiroteos mortales en operativos del ICE

El supuesto cambio en la supervisión llega después de varios incidentes recientes protagonizados por agentes del ICE, incluidos dos tiroteos mortales registrados en Maine y Houston.

En Maine, un agente del ICE disparó y mató al ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero durante un operativo en la ciudad de Biddeford. El caso generó críticas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios.

Días antes, un agente del ICE también disparó y mató al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, el pasado 7 de julio.

De acuerdo con el reporte citado por The New York Times, estos incidentes forman parte de una serie de enfrentamientos armados en los que agentes del ICE han utilizado sus armas desde enero de 2025.

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