Senadores presionan al ICE por los tiroteos mortales en Maine y Houston, exigen cámaras corporales para los agentes

Un grupo de 39 senadores, encabezado por el independiente Angus King, pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mayor transparencia sobre los procesos de contratación del ICE, el uso de la fuerza y la implementación inmediata de cámaras corporales para sus agentes.

Y es que la presión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó este lunes luego de que decenas de legisladores estadounidenses solicitaran una investigación más profunda sobre las prácticas de contratación y los protocolos operativos de la agencia, tras dos tiroteos mortales ocurridos en Maine y Houston durante operativos migratorios.

En una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional responsable de supervisar al ICE, el senador independiente por Maine, Angus King, junto con 38 senadores demócratas, exigió respuestas sobre los mecanismos de revisión de antecedentes de los agentes, las políticas para persecuciones vehiculares y el uso obligatorio de cámaras corporales.

Legisladores piden mayor transparencia en el ICE

Los senadores sostienen que las recientes muertes durante operativos migratorios evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro de la agencia.

En el documento, los legisladores solicitaron información específica sobre si el ICE revisa antecedentes relacionados con violencia doméstica o abuso familiar durante los procesos de selección de nuevos agentes, especialmente cuando esos antecedentes constan en expedientes de tribunales familiares.

Asimismo, reclamaron que todos los oficiales utilicen de inmediato cámaras corporales durante sus operaciones y porten uniformes o chalecos claramente identificados con la palabra “ICE”, en lugar de etiquetas genéricas como “Police” o “ICE Police”, una práctica que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos civiles.

El caso del agente involucrado en el tiroteo de Maine

La petición de los senadores surge pocos días después de que una investigación de The Associated Press revelara antecedentes de violencia familiar del agente del ICE que disparó y mató a un ciudadano colombiano durante un operativo en Maine.

Según registros judiciales de familia, el oficial David Brouillette fue señalado por sus dos exesposas por presuntos episodios de abuso físico, intimidación y comportamiento violento.

Su primera exesposa, Ashley Brouillette, declaró que durante su matrimonio sufrió agresiones físicas, incluyendo un episodio en el que él le arrojó agua hirviendo mientras sostenía a su hijo en brazos.

Por su parte, su segunda exesposa, Lucinda Brouillette, aseguró en un comunicado que durante años vivió bajo un ambiente marcado por el miedo, el control y la intimidación.

En documentos judiciales también afirmó que el agente acosó a miembros de su familia y ejerció violencia física y verbal contra su hija adolescente. Entre los incidentes descritos figuran que la arrastró por la casa durante una discusión y, en otra ocasión, le arrojó comida sobre la cabeza.

En una solicitud de orden de protección presentada en 2021, Lucinda Brouillette escribió que el agente necesitaba tratamiento por trastorno de estrés postraumático (TEPT) y depresión. Un juez concedió dicha medida de protección.

David Brouillette ha rechazado esas acusaciones y, en documentos entregados a la corte, sostuvo que las declaraciones de su exesposa constituyen difamación.

Familiares cuestionan que recibiera un arma y una placa

Tras conocerse estos antecedentes, varios integrantes de la familia del agente declararon que el gobierno federal nunca debió autorizarle portar un arma ni desempeñarse como agente del ICE.

Las críticas llegan en un momento en que la administración del presidente Donald Trump mantiene una política de endurecimiento migratorio y continúa impulsando operativos para aumentar las deportaciones en Estados Unidos.

Senadores cuestionan las detenciones de tráfico

La carta también solicita explicaciones sobre los procedimientos utilizados por los agentes durante detenciones de vehículos y persecuciones automovilísticas.

Tanto el incidente ocurrido en Maine como el registrado en Houston involucraron a personas que recibieron disparos mientras permanecían dentro de vehículos.

Después del caso de Maine, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió temporalmente las detenciones de tránsito realizadas por agentes del ICE, salvo en circunstancias específicas. Sin embargo, la medida fue revertida apenas un día después, luego de críticas provenientes de sectores afines al movimiento MAGA.

Last Saturday, people gathered at City Hall for a rally organized by @PSLLosAngeles, standing against the ICE murders of immigrants in Houston and Maine. Johan Sebastián Durán Guerrero and Lorenzo Salgado Araujo were fatally shot by ICE this July.. neither had a criminal record pic.twitter.com/YL0HB1zWe0 — IN THE STREETS LA (@inthestreetsla) July 20, 2026

Posteriormente, el presidente Trump manifestó en redes sociales que las detenciones de tráfico debían continuar como parte de la estrategia de control migratorio.

DHS anuncia nueva capacitación para agentes del ICE

Mientras crecen las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional informó la semana pasada que reforzará la capacitación de los agentes del ICE.

Los nuevos programas incluirán entrenamiento en:

Control de multitudes.

Detenciones de vehículos de alto riesgo.

Ejercicios con fuego real.

Atención médica táctica.

El DHS explicó que estas medidas responden al incremento de lo que calificó como ataques coordinados contra agentes e instalaciones del ICE.

Senadores: “El pueblo estadounidense merece rendición de cuentas”

En su carta, los legisladores recalcaron que respaldan la expulsión de personas que representen un riesgo para la seguridad pública, pero advirtieron que ese objetivo no puede alcanzarse comprometiendo la seguridad de las comunidades.

Además, señalaron que ninguna de las personas fallecidas en los operativos de Texas y Maine correspondía al perfil de los delincuentes más peligrosos al que habitualmente hace referencia el gobierno.

Finalmente, los senadores concluyeron que el pueblo estadounidense merece mayor claridad, transparencia y rendición de cuentas sobre las actuaciones del ICE, especialmente cuando las operaciones terminan con la pérdida de vidas humanas.

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