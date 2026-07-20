Irán afirma que “cuenta los minutos” para recibir a los soldados estadounidenses en posible ataque terrestre

El Ministerio de Exteriores de Irán advirtió a Estados Unidos sobre las consecuencias de ejecutar un despliegue militar en la isla de Jark, al afirmar que “cuentan los minutos” para recibir a las tropas estadounidenses.

“Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos”. Asimismo, Baqaei añadió de forma directa ante los medios de comunicación que “verán las consecuencias”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei.

Postura actual de Trump sobre Irán

La reacción iraní surge tras las constantes menciones del presidente Donald Trump sobre el control operativo de Jark, un enclave situado a 25 kilómetros de la costa iraní que concentra el 90 % de las exportaciones petroleras de ese país.

“Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría”, declaró el mandatario estadounidense a Fox News.

Conflicto y operaciones militares

De acuerdo con los datos oficiales de las partes en conflicto, Washington ha ejecutado múltiples bombardeos aéreos contra la infraestructura de Jark desde el inicio de las acciones bélicas el pasado 28 de febrero.

La confrontación bilateral registró un repunte de intensidad a partir del 11 de julio. Desde esa fecha, las fuerzas armadas de Estados Unidos han sostenido oleadas de ataques en territorio iraní, mientras que Teherán ha respondido con maniobras de represalia dirigidas a posiciones estadounidenses en Oriente Medio, cumpliendo este lunes su novena jornada consecutiva de intercambios de fuego.

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