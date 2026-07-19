Nace el cuarto hijo del vicepresidente J.D. Vance y Usha Vance

La familia del vicepresidente J.D. Vance creció este domingo con el nacimiento de Alec Neel Vance, el cuarto hijo del mandatario y de la segunda dama, Usha Vance, según confirmó la oficina vicepresidencial mediante un comunicado.

“Nos complace anunciar que nuestro hijo, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están sanos y felices, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, indicó la familia al informar sobre el nacimiento.

El nuevo integrante se suma a los tres hijos que ya tenía la pareja, dos niños y una niña de entre 4 y 9 años. La llegada del bebé había sido anunciada en enero, cuando ambos informaron que esperaban el parto para finales de julio.

El nacimiento también marca un hecho poco habitual en la política estadounidense: Usha Vance, de 40 años, es la primera esposa de un vicepresidente en dar a luz mientras su marido ocupa ese cargo desde finales del siglo XIX.

Meses de insistencia

Durante los últimos meses, la pareja había hablado públicamente sobre la decisión de ampliar la familia. En marzo, J.D. Vance contó que insistió para tener un cuarto hijo pese a las dudas iniciales de su esposa.

“Le dije: ‘Cariño, de verdad quiero tener un cuarto hijo’. Y ella me respondió: ‘Bueno, puedes ser vicepresidente o puedes tener un cuarto bebé'”, recordó el vicepresidente durante un acto en Michigan. “Pero, señoras y señores, soy convincente, porque conseguí ambas cosas”, bromeó.

Poco después, Usha Vance explicó en una entrevista con NBC News que, aunque tras el nacimiento de su hija pensó que su familia estaba completa, con el tiempo cambió de opinión.

“Sabía que sería feliz si solo tuviéramos tres hijos, y también sabía que sería feliz si tuviéramos cuatro. Y aquí estamos”, afirmó.

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