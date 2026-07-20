Trump felicita a Vance tras el nacimiento de su cuarto hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al vicepresidente J. D. Vance por el nacimiento de su cuarto hijo el domingo.

“¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance”, escribió el mandatario en un breve mensaje a través su plataforma de Truth Social.

La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jul 20 2026, 6:38 AM ET )



Congratulations! A perfect baby boy for the wonderful Vance family. pic.twitter.com/xDUYMes3xQ — Fan Donald J. Trump ?? TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 20, 2026

Alec Neel Vance es el pequeño de los hijos de la pareja, y se une a Ewan, Vivek y Mirabel.

“Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermano pequeño”, aseguró el vicepresidente en un mensaje en redes sociales, donde agradeció su atención y cuidado a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

Hito histórico tras el nacimiento del hijo de Vance

Es la primera vez en más de 150 años que una segunda dama da a luz mientras su marido ocupa el cargo. La última vez fue en 1870, cuando el vicepresidente Schuyler Colfax y su esposa, Ellen Maria Colfax, aumentaron la familia.

El nacimiento del cuarto hijo de Vance se suma a otro nacimiento en la Administración Trump, ya que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo a su segundo hijo el pasado 1 de mayo y se incorporó al trabajo la semana pasada.

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