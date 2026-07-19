Irán amenaza a EE.UU. con una “respuesta devastadora” si persisten los ataques

Irán, a través del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, su principal centro de mando militar, advirtió a Estados Unidos que cualquier “agresión, intimidación o barbarie” provocará una reacción inmediata y contundente por parte de sus Fuerzas Armadas.

“Cualquier acto de ambición, intimidación, totalitarismo y barbarie se enfrentará a una respuesta contundente y devastadora de los combatientes creyentes, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas, y les impondremos costes más elevados que los de la segunda y tercera guerra impuesta”, declaró el comandante de dicha institución militar, el general de división Alí Abdolahi, a la agencia iraní Tasnim.

Llamado a la cohesión interna y acusaciones

El portavoz militar también enfatizó la necesidad de mantener la unidad estructural entre la ciudadanía, las fuerzas de defensa y las instituciones del gobierno iraní. Según Abdolahi, la cohesión interna funciona como la principal herramienta estratégica para neutralizar las presiones políticas y militares ejercidas por la administración estadounidense.

“La derrota del Gran Satán, la criminal Estados Unidos, depende de la cohesión interna”, apuntó Abdolahi en su comunicado.

La reciente declaración se produce luego de los señalamientos del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien acusó formalmente a la Casa Blanca de incumplir los acuerdos establecidos en el memorando de entendimiento bilateral firmado a mediados de junio.

Balance del conflicto y operaciones bilaterales

El desarrollo de la confrontación armada registra acciones directas por parte de ambos países en las últimas semanas. Por un lado, las fuerzas estadounidenses reactivaron sus incursiones con bombardeos en la región sur del territorio iraní.

De acuerdo con los datos oficiales suministrados por el Ministerio de Salud de Irán, estas operaciones aéreas han provocado la muerte de al menos 50 personas y han dejado 500 heridos en un lapso de tres semanas.

Por otro lado, la administración de Teherán ejecutó como contraofensiva lanzamientos de misiles y drones dirigidos a posiciones operativas de Estados Unidos ubicadas en Kuwait, Baréin y Jordania. Estas intervenciones militares, según reportes de las fuentes oficiales de la República Islámica, causaron la muerte de dos militares estadounidenses.

Sigue leyendo:

– Panel de Fiscal Especial Independiente amplía pesquisa sobre corrupción para incluir a secretario de la Gobernación de Puerto Rico

– EE.UU. mantiene ataques contra Irán y Jamenei advierte que Washington recibirá “lecciones inolvidables”

– Trump y legisladores republicanos exigen aranceles a Canadá por el humo de sus incendios forestales