Administración Trump pide inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en demanda en Florida

La Administración de Donald Trump considera que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, debe estar protegida por inmunidad judicial mientras permanezca en el cargo, una posición que podría llevar al cierre de una demanda civil presentada contra ella en un tribunal federal de Florida.

La postura del Gobierno estadounidense quedó plasmada en una carta enviada el 11 de julio por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, al fiscal general adjunto Brett Shumate. En el documento, el funcionario pidió al Departamento de Justicia actuar ante el tribunal para respaldar la inmunidad de Rodríguez.

El caso se encuentra en manos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami, donde Rodríguez enfrenta acusaciones civiles relacionadas con presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

Para la Administración Trump, mantener abierto el proceso tendría consecuencias que van más allá del ámbito judicial. El Departamento de Estado pidió considerar “la especial importancia” que tendría para Estados Unidos que el caso sea desestimado, debido a “las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo”.

Jefa de Estado

La carta sostiene que Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado venezolana desde el 5 de marzo. Su llegada al poder interino ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

“La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”, señala el documento.

Esta no es la primera medida del gobierno de Trump en favor de Rodríguez. En abril pasado, levantó las sanciones contra la exvicepresidenta de Nicolás Maduro, lo que abrió la posibilidad de desbloquear activos que pudieran haber permanecido congelados en Estados Unidos.

La solicitud del Gobierno estadounidense coincide con una petición formulada por la propia Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que pidió al Departamento de Estado certificar la inmunidad de Rodríguez.

El proceso judicial avanzó el 15 de julio con una orden de indemnización por $314 millones de dólares. Sin embargo, Rodríguez no fue incluida en ese fallo, que sí afecta a Maduro y a otros funcionarios chavistas.

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