Autopsia de pistolero de Nueva York confirma que su cerebro sí padecía CTE: masacre vinculada a NFL

Shane Devon Tamura, el pistolero que mató a un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y a otras tres personas antes de dispararse a sí mismo en el edificio corporativo 345 Park Avenue el 28 de julio, sí padecía la enfermedad cerebral conocida como ETC (en inglés CTE), como había mencionado en una nota de suicidio.

Así lo informó hoy la Oficina del Médico Forense de la Ciudad (OCME). El examen del cerebro de Tamura “ha encontrado evidencia diagnóstica inequívoca de Encefalopatía Traumática Crónica, también conocida como ETC”, declaró la oficina en un comunicado.

“Los hallazgos corresponden a la clasificación de ETC de etapa baja, según los criterios de consenso actuales”, agregó el breve comunicado. “La ETC puede encontrarse en el cerebro de fallecidos con antecedentes de exposición repetida a traumatismos craneoencefálicos. La ciencia en torno a esta afección continúa evolucionando, y las manifestaciones físicas y mentales de la ETC siguen siendo objeto de estudio”.

Tras la tragedia se informó que, como es habitual, la OCME realizaría una evaluación neuropatológica del cerebro del pistolero. En ese momento un portavoz señaló que estos estudios suelen tardar bastante tiempo, incluso semanas, antes de llegar a una conclusión. Irónicamente el mismo Tamura había pedido que revisaran su cerebro en una de sus notas de suicidio, diciendo que creía padecer esa anomalía.

La enfermedad ETC sólo se puede diagnosticar tras el fallecimiento, mediante un examen cerebral. Los cerebros afectados por ETC suelen mostrar signos de atrofia, como disminución de la materia gris y aumento del líquido cefalorraquídeo, además de una acumulación de proteínas anormales que destruyen las células cerebrales y que también se asocian con la enfermedad de Alzheimer, según un estudio reciente citado por Oxford Academy.

Tamura disparó fatalmente con un rifle a un policía NYPD y tres civiles al final de la tarde del lunes 28 de julio en un un edificio de oficinas en Midtown East que alberga la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y otras empresas, antes de balearse en el pecho. Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, el joven nativo de Hawaii y residente de Las Vegas culpaba a la NFL (National Football League), pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la ETC, una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

También escribió citando a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes. “No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

La ETC es una enfermedad neurológica debilitante que se cree es causada por traumatismos craneoencefálicos repetidos y que se presenta con frecuencia en atletas y veteranos militares. En los últimos años, la NFL ha estado bajo un creciente escrutinio, ya que muchos ex jugadores han sido diagnosticados póstumamente con ETC tras presentar síntomas en vida.

Los síntomas reveladores pueden incluir depresión, pérdida de memoria, problemas de pensamiento y razonamiento, problemas de control de impulsos, cambios de humor, pensamientos suicidas y comportamiento potencialmente agresivo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Lunático demente”, según Trump

En el hogar de Tamura en Las Vegas los investigadores encontraron otra nota suicida parecida a la que llevaba al momento de balearse a sí mismo en Manhattan, así como medicamentos antipsicóticos recetados, indicó The New York Times. La nota, leída a la prensa, estaba dirigida a sus padres: “Cuando los miro a ustedes y a papá a los ojos, sólo veo decepción”, escribió. “Los quiero, mamá. Lo siento”.

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras la balacera mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social la mañana siguiente.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Qué Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y qué Dios bendiga a Nueva York!”.

Según NYPD, Tamura manejó desde Las Vegas en su auto, entró a Manhattan desde Nueva Jersey la tarde del lunes 28 de julio y luego condujo hasta estacionarse entre las calles 51 y 52 en Midtown East, poco antes de las 6:30 p.m.

Un empleado de la NFL resultó gravemente herido en el tiroteo, pero sobrevivió, según informó el comisionado de la liga, Roger Goodell, en un memorando obtenido por ESPN.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.

