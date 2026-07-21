De Vozinha a Messi: Todos los candidatos para el Once Ideal del Mundial 2026

La FIFA abrió la votación para elegir el Once Ideal del Mundial 2026, una selección en la que aparecen 28 futbolistas que dejaron su huella durante el torneo.

Entre los nominados destacan cinco jugadores de España y cinco de Argentina, así como estrellas de Vozinha, Mbappé, Erling Haaland, entre otros.

Los aficionados podrán participar en la elección a través de la plataforma interactiva FIFA Play Zone, donde tendrán la oportunidad de escoger a sus favoritos entre los candidatos seleccionados.

España y Argentina, con cinco candidatos cada una

La selección española, campeona del mundo, cuenta con cinco representantes en la lista: Unai Simón, Pedro Porro, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri Hernández.

Sin embargo, sorprende la ausencia de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes formaron parte de la pareja de centrales titular de España. La Roja terminó el torneo como la defensa menos goleada, con apenas un gol recibido, mientras que Cubarsí también fue distinguido como el Mejor Jugador Joven de la competición.

Por parte de Argentina, los cinco nominados son Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi.

Mbappé, Vinícius y Bellingham también están entre los nominados

La lista reúne a varias de las principales figuras del fútbol internacional. Entre ellas destaca Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial como máximo goleador con 10 tantos y alcanzó los 22 goles en la historia de la Copa del Mundo.

También aparecen el brasileño Vinícius Jr., el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, además de otros nombres destacados como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Luka Modric y Virgil van Dijk.

México también cuenta con representación gracias a Julián Andrés Quiñones, delantero que marcó el primer gol de la Copa del Mundo 2026.

Una de las grandes sorpresas de la lista es Vozinha, arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las revelaciones del campeonato y ahora aspira a integrar el equipo ideal.

¿Quiénes son los candidatos al Once Ideal del Mundial 2026?