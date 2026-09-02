Hospital público de NYC estrena implante para tratar la apnea del sueño: quiénes pueden recibirlo

Nueva York amplió las opciones de tratamiento para personas con apnea obstructiva del sueño que no logran adaptarse a las terapias tradicionales. NYC Health + Hospitals/Kings County comenzó a utilizar el sistema Genio, un implante que estimula el nervio hipogloso para ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño.

El hospital de Brooklyn es el primero dentro de NYC Health + Hospitals en ofrecer este procedimiento, según anunció este miércoles el sistema de salud público de la ciudad.

La tecnología está destinada a pacientes seleccionados con apnea obstructiva del sueño moderada o severa y no reemplaza automáticamente tratamientos como la máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, conocida como CPAP.

El Kings County Hospital es el primero en ofrecer el innovador tratamiento quirúrgico para pacientes con apnea obstructiva del sueño. Foto: Dr. Raúl Gulati, Dr. Mahmoud Awad y Dr. Samir Fahmy. Crédito: NYC Health + Hospitals/Kings County | Cortesía

Cómo funciona el nuevo implante para la apnea del sueño

La apnea obstructiva del sueño se produce cuando las vías respiratorias superiores se bloquean repetidamente mientras una persona duerme, provocando interrupciones en la respiración.

El sistema Genio actúa sobre el nervio hipogloso, que participa en el movimiento de la lengua. La estimulación ayuda a moverla hacia adelante durante el sueño para reducir la obstrucción de las vías respiratorias.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el Genio System 2.1 en agosto de 2025 para determinados adultos con apnea obstructiva del sueño moderada a severa.

A diferencia de algunos dispositivos de estimulación anteriores, Genio utiliza un componente implantado debajo del mentón mediante una sola incisión y no incorpora una batería interna convencional. La terapia se activa mediante un componente externo que el paciente utiliza mientras duerme.

Qué es el nervio hipogloso y qué función tiene

El nervio hipogloso (o XII par craneal) es un nervio motor puro que controla casi todos los movimientos de la lengua. Su nombre viene del griego y significa “bajo la lengua”.

Su función principal es inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua (excepto el palatogloso), permitiendo hablar con claridad, masticar los alimentos y tragar (deglución).

Nace en el bulbo raquídeo, en la parte baja del tronco del encéfalo, sale del cráneo por un espacio llamado conducto del hipogloso y baja hacia el cuello hasta llegar a la lengua.

Si el nervio se daña, causa debilidad o parálisis en un lado de la lengua, y al intentar sacarla, esta se desvía.

Quiénes pueden recibir este tratamiento

No todos los pacientes con apnea del sueño son candidatos. Según la autorización de la FDA, el sistema está indicado para adultos de 22 años o más con apnea obstructiva del sueño moderada o severa, definida por un índice de apnea-hipopnea de entre 15 y 65 episodios por hora.

También debe existir fracaso, intolerancia o imposibilidad de utilizar tratamientos considerados estándar, entre ellos:

CPAP o BiPAP.

Dispositivos orales.

Cambios en el estilo de vida.

Determinados tratamientos farmacológicos.

La FDA define la intolerancia a PAP, entre otras situaciones, como la imposibilidad de utilizarla de manera suficiente o haber iniciado la terapia y posteriormente abandonarla.

Antes del implante, Kings County realiza una endoscopia del sueño inducida por medicamentos, que permite analizar cómo se bloquea la vía respiratoria mientras el paciente duerme y determinar si el procedimiento puede ser apropiado.

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El paciente puede regresar a casa el mismo día

El procedimiento se realiza bajo anestesia y puede extenderse durante varias horas, según informó Kings County. En general, es ambulatorio, por lo que la mayoría de los pacientes puede regresar a casa el mismo día.

Después de la cirugía se programa una consulta de seguimiento aproximadamente una semana más tarde para evaluar la recuperación.

El dispositivo no comienza a utilizarse inmediatamente. La activación suele realizarse alrededor de dos meses después del implante, durante una cita con el especialista en medicina del sueño.

En ese momento, el paciente aprende a utilizar el chip de activación, el parche desechable que se coloca debajo del mentón y, de forma opcional, la aplicación para teléfonos inteligentes.

Una alternativa para quienes no toleran la CPAP

La CPAP continúa siendo uno de los tratamientos habituales para la apnea obstructiva del sueño, pero algunos pacientes tienen dificultades para dormir con la máscara o no consiguen utilizarla de manera constante.

“Para los pacientes seleccionados adecuadamente que tienen dificultades para tolerar o beneficiarse de la terapia CPAP, esta tecnología ofrece otra opción para una atención eficaz y centrada en el paciente”, afirmó el doctor Rahul Gulati, director de Reconstrucción Microvascular de Kings County.

El doctor Mahmoud I. Awad, jefe de Otorrinolaringología del hospital, sostuvo que la incorporación del procedimiento permitirá tratar a un grupo más amplio de pacientes de Brooklyn.

Por qué la apnea del sueño puede ser un problema serio

La apnea obstructiva del sueño no se limita a roncar o dormir mal.

Las interrupciones repetidas de la respiración pueden provocar somnolencia durante el día y afectar la calidad del descanso. Cuando no se trata adecuadamente, también puede estar asociada con otros problemas de salud, por lo que quienes presentan síntomas persistentes deben ser evaluados por un profesional.

Entre las señales que pueden justificar una consulta se encuentran los ronquidos intensos, pausas respiratorias observadas mientras se duerme, despertares con sensación de ahogo y cansancio excesivo durante el día.

La llegada de este procedimiento a Kings County amplía las posibilidades dentro del sistema hospitalario público de Nueva York, pero la decisión de utilizarlo depende de una evaluación individual y de que el paciente cumpla con los criterios médicos establecidos.

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