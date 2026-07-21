Departamento de Justicia acusa a universidad en California por discriminación racial en proceso de admisión

El Departamento de Justicia señaló formalmente a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego por aplicar criterios de selección basados en la raza de los aspirantes.

Un informe elaborado durante un lapso de cuatro meses por el gobierno federal concluyó que la institución universitaria “manipuló los datos de los solicitantes para lograr una mayor diversidad racial en la admisión de estudiantes”, según el comunicado oficial.

El organismo detalló que estas acciones vulneran el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, normativa que veta todo tipo de discriminación racial en entidades receptoras de presupuesto federal.

“En lugar de basarse en las puntuaciones del Examen de Admisión a la Facultad de Medicina (MCAT, en inglés) o el promedio de calificaciones, el proceso de solicitud encubierto de San Diego Med juzgó ilegalmente a los solicitantes de admisión en función de su raza”, explicó la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, representante de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia

Asimismo, la funcionaria sostuvo la posición del Ejecutivo nacional al manifestar que “los flagrantes esfuerzos de San Diego Med por priorizar la raza son ilegales, y pondremos fin a estas prácticas”.

Riesgos sobre el presupuesto académico

Frente al diagnóstico presentado, el Gobierno estadounidense plantea negociar un ajuste en las políticas internas de ingreso, aunque advirtió que iniciará demandas ante los tribunales si no obtiene una respuesta favorable. Actualmente, el equipo legal de la Universidad de California en San Diego analiza el contenido de la notificación.

Este procedimiento forma parte de un conjunto de revisiones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump sobre centros de educación superior en el país, que incluye casos abiertos contra la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). De no alcanzarse un entendimiento entre las autoridades y el centro académico, el sistema de la Universidad de California podría perder acceso a cientos de millones de dólares otorgados para proyectos de investigación científica.

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