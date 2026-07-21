Lionel Messi volvió a Argentina en avión privado y sin contacto con aficionados

Lionel Messi regresó a Argentina este martes tras su participación en el Mundial 2026 en un avión privado que le trasladó a Rosario donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

El astro llegó procedente de Miami, Estados Unidos, en el aeropuerto internacional de Rosario (provincia de Santa Fe) y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo.

De acuerdo a medios locales, Messi se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de tener que regresar para incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

? #AHORA – Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



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El capitán de la selección argentina no regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y la delegación desde Nueva York.

El resto de compañeros del conjunto albiceleste fueron recibidos por una multitud exultante en los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza. La afición los acompañó hasta el cercano predio de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó el lunes en Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga de la final frente a España (1-0).

¿Seguirá Messi con la selección de Argentina?

La continuidad de Messi en la selección argentina es una incógnita que el delantero todavía no ha despejado en declaraciones públicas, aunque sí se da por cerrada su participación en los Mundiales de fútbol con su presencia en el de Estados Unidos, México y Canadá, el sexto de su carrera.

El combinado albiceleste tiene por delante dos ventanas de amistosos en lo que resta de 2026, en los que quizá podría despedirse de la selección.

Messi tiene dos Copas Américas, un Mundial, 125 goles anotados en 207 partidos en gran travesía con la selección de Argentina.

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