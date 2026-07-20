Sin Messi: Una multitud recibe a los jugadores de la selección de Argentina como héroes

Parte del plantel de la selección argentina y del cuerpo técnico regresó este lunes a Buenos Aires, donde fue recibida por miles de aficionados frente al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, pese a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El avión que trasladó al equipo desde Nueva York arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 18H20 locales (21H20 GMT), según el sitio de Aeropuertos Argentina.

¡La Selección Argentina ya está en casa! ??



Gracias por acompañarnos una vez más ??



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El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, no arribó al país junto al resto del plantel.

Entre los que sí llegaron a la capital argentina se encontraban, entre otros, el seleccionador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Agradecimiento por el recibimiento

El rostro adusto de los jugadores al subir al micro se transformó en sonrisas al saludar a los miles de hinchas que los escoltaron con cantos y banderas durante el trayecto entre el aeropuerto y el predio, pese al frío y la lluvia en Buenos Aires.

“Esta selección nos unió a todos y hay que estar agradecidos por eso, logró unir a los argentinos. Siempre vamos a estar para ellos aunque llueva o pierdan”, dijo a la AFP Leonardo Barrientos, un trabajador textil de 36 años que se acercó a saludar al equipo.

“Agradecidos”



Por el recibimiento de los argentinos a los jugadores de la Selección Argentina tras su llegada al país. pic.twitter.com/B3qA966jVx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

En 2022, millones de personas habían celebrado en las calles el regreso victorioso desde Catar de la selección argentina con su tercera Copa Mundial.

Esta vez la convocatoria fue mucho menor, pero con fuegos artificiales y cornetas, y al canto de “el que no salta es un inglés”, muchas familias buscaron transmitirle su gratitud al equipo de Scaloni.

La victoria frente a Inglaterra por 2-1 en semifinales, se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas, y no faltaron banderas con la inscripción “las malvinas son argentinas” como aquella que los jugadores desplegaron en Atlanta tras el partido.

“Estoy orgullosa de ellos, de todo lo que dieron, desde el primer partido hasta el último”, dijo tras el paso del micro Mercedes Báez, una docente de primaria de 44 años.

“No me importa el resultado, yo estoy acá para agradecerles, estoy eternamente agradecida. Tanto a Messi como al resto del plantel”, añadió.

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