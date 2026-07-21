Messi, Mbappé y Haaland compiten por el mejor gol del Mundial 2026

El Mundial 2026, en el que España consiguió su segundo título luego de derrotar 1-0 a Argentina en la final, sigue dejando ecos. La FIFA dio a conocer este lunes la lista de 12 candidatos al mejor gol del torneo.

La votación es abierta al público y se podrá participar hasta el próximo 27 de julio.

Entre los 12 finalistas hay cinco que se anotaron en fases de eliminación directa, incluyendo el tanto de Ferrán Torres que definió la final de la Copa del Mundo.

Nominados a mejor gol del Mundial 2026

Elijah Just (Nueva Zelanda, vs. Irán, 15 de junio)

“Juego combinativo: Los neozelandeses Elijah Just y Chris Wood demostraron ser una pareja letal en esta jugada magníficamente ejecutada”, fue la descripción de la FIFA.

Kylian Mbappé (Francia, vs. Senegal, 16 de junio)

“Mbappé y la Copa Mundial: la estrella de Francia saca un remate brutal ante Senegal”, analizaron los organizadores sobre el segundo de los 10 goles que hizo el astro francés para convertirse en el máximo anotador del torneo.

Lionel Messi (Argentina, vs. Argelia, 16 de junio)

Fue el primero de los ocho goles del argentino en esta Copa del Mundo. “El mago tiene su momento: el número 10 de Argentina marca en el ángulo tras pase de Rodrigo De Paul”, describió la FIFA.

Wilson Isidor (Haití, vs. Marruecos, 24 de junio)

“Potencia y precisión: probablemente no haya un disparo más limpio que este de Haití en el torneo”, dijo la FIFA sobre el gol de Isidor, el primero de los dos que marcó este equipo en la Copa del Mundo.

Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina, vs. Catar, 24 de junio)

Fue el tanto que abrió el camino del triunfo y de la clasificación para los bosnios a la segunda ronda del torneo. “Golazo de adolescente: El prodigio bosnio, de 18 años, regateó a dos defensores y anotó un golazo imparable desde el borde del área”, fue la descripción.

Daizen Maeda (Japón, vs. Suecia, 25 de junio)

“Combinación excepcional: gracias a unos pases precisos y unos movimientos magníficos, Japón marcó uno de los mejores goles colectivos del torneo”, contó la FIFA sobre el tanto de Maeda en el empate 1-1 contra los suecos.

Otros grandes candidatos

Eldor Shomurodov (Uzbekistán, vs. República Democrática del Congo, 27 de junio)

Los uzbekos se despidieron del torneo sin triunfos, pero este gol quedó para la historia: “Pase en profundidad milimétrico: este gol, magníficamente elaborado y ejecutado con delicadeza, fue el momento más destacado del debut de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA”.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde, vs. Argentina, 3 de julio)

El tanto que alcanzó a ilusionar a Cabo Verde con eliminar al defensor del título. “El golazo del Tiburón: los campeones del mundo quedaron atónitos en la prórroga por este espectacular disparo a la escuadra desde la esquina del área”, señaló la FIFA.

Erling Haaland (Noruega, vs. Brasil, 5 de julio)

El tanto que sentenció la eliminación del pentacampeón del mundo en octavos de final. La FIFA lo describe así: ”Una flecha de Erling: La estrella de Noruega liquidó a Brasil con este potente y preciso remate desde fuera del área”.

Julián Álvarez (Argentina, vs. Suiza, 11 de julio)

El gol de la tranquilidad para el equipo de Lionel Scaloni en cuartos de final. “Escuadra superior: Este disparo milimétrico desde la esquina del área calmó los nervios de Argentina en la prórroga ante una Suiza con diez jugadores”, dijo la FIFA.

Jude Bellingham (Inglaterra, vs. Francia, 18 de julio)

“La clase de Bellingham: tras arrancar desde su propio campo, deshacerse de su marcador con un par de amagues y definir con precisión, la gran figura de Inglaterra aseguró el tercer puesto para los Tres Leones”. Nada más que agregar.

Ferran Torres (España, vs. Argentina, 19 de julio)

“El gol del título: La inteligente asistencia de Nico Williams y la contundente definición de Ferran Torres rompieron la resistencia argentina y aseguraron la segunda corona mundial para España”, fue la descripción de FIFA.

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