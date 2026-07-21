Sheinbaum habla sobre el retiro de Messi y desmiente desplante de jugadores de Argentina en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum negó que la selección argentina haya mostrado algún desplante durante la premiación del Mundial 2026 y atribuyó la actitud de los jugadores a la frustración por haber perdido la final ante España.

La mandataria también habló del momento emotivo de Lionel Messi y dejó abierta la posibilidad de que aún no se retire de los mundiales.

El pasado lunes, durante su programa matutino diario, Sheinbaum abordó su visita a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sheinbaum rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre desaires de los jugadores durante la entrega de medallas. Incluso el periodista José Ramón Fernández interpretó las imágenes de la ceremonia como un desplante hacia la presidenta mexicana.

ARGENTINA PERDIÓ LA FINAL Y LAS FORMAS.



Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta @Claudiashein Representar una selección exige honrar a tu país? pic.twitter.com/v3lp2xVBUL — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 20, 2026

“La selección argentina, y es normal, natural, pues tenía este sentido de tristeza de no haber sido campeón, lo más natural del mundo”, dijo.

La presidenta explicó que los futbolistas argentinos estaban concentrados y afectados por la derrota, lo que pudo generar lecturas equivocadas sobre su comportamiento.

Asimismo, subrayó que las imágenes difundidas en redes sociales fueron sacadas de contexto y que la albiceleste actuó con normalidad.

“Pasaron ahí escenas como si hubiera habido faltas de respeto y en ningún momento. En ningún momento ellos iban concentrados”, señaló.

? Sheinbaum aclara saludo con Lionel Messi en la final del Mundial



La presidenta @Claudiashein compartió su satisfacción por haber entregado el Balón de Oro a @16_Rodri_ como el jugador más valioso de la Copa del Mundo. Asimismo, la mandataria federal se refirió al saludo que? pic.twitter.com/4vYBjfXfGP — Político MX (@politicomx) July 20, 2026

La presidenta también mencionó el semblante de Messi al finalizar el partido, parado, con mirada fija a la grada y llorando, una escena que muchos interpretaron como su despedida de los mundiales.

Sheinbaum señaló que, aunque parece ser su última participación, el capitán argentino suele sorprender. “Y después vimos este momento emotivo de Messi, donde suponemos que es su último Mundial y digo suponemos porque da sorpresas Messi”.

En el MetLife, Sheinbaum estrechó la mano de Pedro Sánchez, del rey Felipe VI y de la reina Letizia.

También compartió espacio con Donald Trump, su esposa Melania, Marco Rubio y Mark Carney, líderes de Estados Unidos y Canadá, los coanfitriones del Mundial.

España se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol de Ferrán Torres en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.



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