Mujer de Indianápolis recibe 27 meses de prisión por amenazar con matar a una congresista

Una mujer de Indianápolis fue sentenciada a 27 meses de prisión federal tras declararse culpable de amenazar con matar a una integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según informó este martes la Fiscalía del Distrito Sur de Indiana.

Shayla Addison, de 28 años, también deberá cumplir tres años de libertad condicional supervisada después de cumplir su condena, dictada por el juez presidente James R. Sweeney II.

El comunicado de la Fiscalía no identifica al representante federal amenazado, a quien las autoridades mencionan únicamente como “Víctima 1”.

Según los documentos judiciales, el 15 de enero de 2025 Addison envió cinco mensajes de texto al número telefónico de campaña de la víctima, en los que incluyó amenazas explícitas de muerte como: “Sal afuera, perra, te mataremos” y “Ten cuidado”, entre otras expresiones.

Minutos después, la mujer envió mensajes adicionales al correo electrónico de la campaña, en los que volvió a amenazar con matarla y escribió: “Te mataremos y volaremos todo ese edificio, perra, sal afuera”.

Ese mismo día, Addison también publicó comentarios amenazantes en la cuenta de Instagram de la víctima, entre ellos: “Cállate, perra, te mataré” y “Espero que tengas gas pimienta… porque lo vas a necesitar”.

Las autoridades señalaron que Addison envió los mensajes con la intención de tomar represalias contra la integrante de la Cámara de Representantes por el desempeño de sus funciones oficiales.

La mujer se declaró culpable de dos cargos de influir en un funcionario federal mediante amenazas. El caso fue investigado por la oficina del FBI en Indianápolis y la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

Antecedentes por amenazas

La Fiscalía también destacó que Addison tiene antecedentes por amenazas y condenas por intimidación e invasión de la privacidad en tres casos distintos.

En septiembre de 2019, Addison llamó repetidamente a un restaurante Firehouse Subs en el condado de Hendricks, Indiana, donde trabajaba su exnovio, y amenazó con hacerlo explotar. Las llamadas continuaron hasta la mañana siguiente, cuando envió un mensaje de texto en el que afirmó: “Estaremos allí a la 1:00 p. m. para disparar contra el local”.

La investigación determinó que las llamadas comenzaron después de que su exnovio anunciara que él y su nueva pareja tendrían un hijo.

Menos de tres meses después, en diciembre de 2019, Addison llamó más de 50 veces en un solo día al mismo restaurante. Posteriormente, en septiembre de 2023, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis acudieron al apartamento de la madre de Addison luego de que esta amenazara con incendiar la vivienda y derramara gasolina en la entrada.

Cuando llegaron los agentes, Addison se encontraba sentada en su automóvil y tenía una lata de gasolina abierta en el asiento delantero.

“Las amenazas de violencia política, independientemente de su origen o de a quién vayan dirigidas, son inaceptables y constituyen un delito federal grave”, declaró Tom Wheeler, fiscal federal del Distrito Sur de Indiana.

“Atentar contra la seguridad de los funcionarios electos socava su capacidad para servir libremente al pueblo estadounidense. Nuestra oficina, junto con nuestros socios federales, se mantendrá firme en su propósito de detener estas amenazas antes de que se materialicen”, agregó.

Por su parte, Timothy J. O’Malley, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Indianápolis, afirmó que las amenazas contra funcionarios electos “son delitos federales graves que no serán tolerados”.

“El FBI mantiene su compromiso de proteger a quienes sirven a nuestras comunidades e investigar a las personas que recurren a amenazas, intimidación o violencia para intentar interferir en la labor de los funcionarios públicos”, señaló O’Malley.

El funcionario añadió que la agencia continuará colaborando con otras autoridades para garantizar que quienes realizan este tipo de amenazas rindan cuentas ante la justicia.

El fiscal federal Wheeler también agradeció a la fiscal federal adjunta Kate Olivier, quien estuvo a cargo del procesamiento del caso.