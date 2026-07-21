Por error de MVC registraron a 6,600 no ciudadanos para votar, admite gobernadora de NJ

Mikie Sherrill, gobernadora demócrata de Nueva Jersey, anunció que su administración ha descubierto un error en la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC), mediante el cual 6,600 personas que no son ciudadanas de EE.UU. fueron incluidas en el padrón electoral estatal entre junio de 2023 y junio de 2024.

Estas personas fueron añadidas al registro mientras solicitaban licencias de conducir o tarjetas de identificación, acotó ABC News. Al parecer, respondieron “no” cuando se les preguntó si eran ciudadanos estadounidenses, pero la MVC los registró para sufragar de todos modos.

Una primera investigación ha determinado que menos de 400 de esas personas llegaron efectivamente a votar. Sherill dijo que vivían por todo el estado y que, en su mayoría, carecían de afiliación partidista, aunque había algunos registrados como demócratas o republicanos, indicó Fox News. Y añadió que la División de Elecciones de Nueva Jersey está trabajando actualmente para eliminar a los votantes no elegibles.

Sherrill, quien asumió el cargo en enero tras ser electa en noviembre de 2025, declaró que tuvo conocimiento de este asunto el pasado 15 de julio e inició una investigación, lo que condujo al anuncio realizado hoy. El error se atribuye a un proveedor externo cuyos servicios ya no se utilizarán.

“Esto ocurrió bajo la administración anterior y, al conocer esta información, ordené inmediatamente a mi asesor jurídico principal que iniciara una investigación para esclarecer a fondo lo sucedido”, afirmó Sherrill. “También ordené eliminar del padrón electoral a aquellos residentes que fueron inscritos erróneamente entre junio de 2023 y junio de 2024. El nuevo administrador de la MVC que nombré ha comenzado el proceso para reemplazar al proveedor responsable de gestionar el sistema”.

“Quiero subrayar la seriedad con la que tomo este asunto. Como veterana militar que juró defender nuestra Constitución y como ex fiscal federal, considero que la integridad de nuestras elecciones es fundamental para nuestra democracia”, afirmó Sherrill. “Me indignan los fallos imprudentes que permitieron que esto ocurriera y la falta de transparencia mostrada por los responsables en aquel momento. Este fallo no sucedió bajo mi mandato, pero la rendición de cuentas comienza ahora. Estoy tomando medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir en el futuro y para asegurar que los responsables rindan cuentas”.

La semana pasada el mandatario Donald Trump anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había determinado que 250,000 personas que no son ciudadanas están registradas para votar en Nueva Jersey, California, Nevada y Pensilvania. Esa cifra representa aproximadamente el 0.1 % del total de votantes registrados a nivel nacional y equivale al 0.6 % de los casi 40 millones de personas registradas para votar en esos cuatro estados en cuestión en 2024, comentó CBS News.

El DHS ha descrito estos hallazgos como una revisión preliminar. El viernes el secretario del DHS, Markwayne Mullin, informó que su departamento comparó registros de inscripción de votantes de acceso público con datos federales de inmigración y detectó miles de posibles coincidencias. Asimismo, solicitó a los funcionarios electorales estatales que colaboraran con el DHS para verificar las identidades antes de tomar cualquier medida.