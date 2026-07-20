¿Puede ICE presentarse legalmente en centros de votación? La disputa entre Nueva York y el gobierno de Trump por la seguridad electoral

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en centros de votación se convirtió en un nuevo punto de tensión entre la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobierno de Donald Trump, luego de que la mandataria estatal anunciara medidas para impedir que agentes migratorios estén en lugares donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto.

Hochul defendió, durante una entrevista con Face the Nation de CBS News, una ley aprobada en Nueva York que establece restricciones a los funcionarios de ICE en centros electorales porque considera que su aparición podría generar temor o intimidación entre los votantes, especialmente en comunidades inmigrantes y minorías.

“¿Pueden imaginar este escenario? Comunidades negras y latinas en todo el país y en Nueva York, donde de repente, el día de las elecciones, se dedican a crear ese factor de miedo e intimidación”, afirmó la gobernadora.

¿Qué dice la ley federal sobre agentes armados en centros electorales?

Hochul reconoció que, bajo la legislación federal, los agentes armados no deberían estar dentro de los centros de votación, pero aseguró que mantiene preocupación sobre la posibilidad de que ocurran acciones que puedan afectar la confianza de los electores.

Señaló que su estrategia será “confiar, pero verificar” y que el estado supervisará que las normas sean respetadas durante las elecciones. “Voy a verificar y asegurarme de que el estado de Nueva York lo esté haciendo bien”, afirmó.

La gobernadora sostuvo que la medida estatal responde a la necesidad de proteger el acceso al voto y evitar que la presencia de autoridades migratorias desaliente la participación electoral.

Afirmó asimismo que Nueva York cuenta con algunas de las protecciones electorales más estrictas del país y que continuará reforzando sus mecanismos de seguridad ante lo que considera una reducción del respaldo federal en esta materia.

La prioridad, enfatizó Hochul, es garantizar que los ciudadanos acusan a votar sin temor a consecuencias relacionadas con su estatus migratorio o el de sus comunidades.

Acusa al gobierno de Trump de debilitar la seguridad electoral

Además del debate sobre ICE, criticó al gobierno federal por lo que describió como un debilitamiento de las protecciones electorales que anteriormente apoyaban a los estados.

La gobernadora afirmó que Nueva York no puede depender únicamente de Washington para garantizar la seguridad del proceso electoral y cuestionó la credibilidad de las autoridades federales encargadas de hacer cumplir las normas.

“No puedo contar con el gobierno federal para cualquier cosa en estos días porque están comprometidos”, afirmó.

Hochul también acusó a Trump de intentar desviar la atención al cuestionar anticipadamente la legitimidad de los resultados electorales. Acusó a Trump de generar dudas sobre el proceso democrático antes de que se conozcan los resultados.

“Lo que Donald Trump está haciendo ahora mismo es lanzar la mayor cortina de humo que jamás hayan visto y cuestionar los resultados reales que están ocurriendo”, dijo.

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