Ruptura de la tregua con Irán desata una nueva tormenta política en el ala conservadora

La nueva intensificación del conflicto militar con Irán y el impacto que ha tenido en los costos del gas está provocando otra alerta entre los legisladores del Partido Republicano, quienes han hecho un llamado al presidente Donald Trump a hallar la forma de reabrir el Estrecho de Ormuz lo antes posible para evitar reacciones violentas entre los electores.

Asimismo, los precios del petróleo se dispararon nuevamente desde que el alto el fuego con Irán empezó a derrumbarse hace dos semanas, y los estadounidenses están pagando por ello en la actualidad, de media, más de $4 dólares por galón de gasolina en todo EE.UU.

John Thune, líder de la mayoría republicana del Senado y legislador por Dakota del Sur, declaró que lograr que el estrecho abra paso al tránsito de carga lo antes posible es un objetivo de alta importancia.

“Para mí, ese es el punto clave en todo esto”, explicó Thune sobre la necesidad de reabrir el estrecho de inmediato. “Lo que el presidente exige es que el estrecho esté abierto. Los iraníes están violando el derecho internacional al mantener bloqueos allí”.

“Eso va a ser clave para todas estas cuestiones económicas que se están planteando”, agregó.

Por meses, el líder de la mayoría del Senado ha insistido en la relevancia de abrir de inmediato esta vía fluvial crucial, pero las posibilidades de hacerlo se han reducido considerablemente en los últimos días.

Los senadores republicanos advirtieron que la guerra está causando grandes obstáculos políticos para los candidatos de su partido este otoño.

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, advirtió que el incremento del precio de la gasolina “perjudicará a mucha gente” en medio de la temporada de viajes de verano.

“Eso tendrá consecuencias económicas, y las consecuencias económicas siempre tienen consecuencias políticas, y estamos viendo consecuencias políticas en noviembre”, expresó.

Los republicanos se encuentran frustrados, y algunos quieren que el mandatario ataque a Irán con más dureza.

“Siempre que se habla de un aumento en el costo de la energía, es algo que debe preocuparnos, pero es diferente cuando se están perdiendo vidas estadounidenses”, manifestó el senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur. “Cuando los iraníes atacan a nuestra gente, es hora de terminar con esto”.

“Creo que el presidente se ha esforzado mucho por encontrar una solución diplomática. Es evidente que los iraníes no comparten ese interés. Por lo tanto, lo que necesitamos saber de nuestro equipo directivo es qué se requiere para que nuestras fuerzas armadas resuelvan esta situación de la mejor manera posible, de una vez por todas”, continuó el senador.

En este sentido, Rounds, miembro del Comité de Asignaciones del Senado, indicó que presionaría al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, para obtener información más precisa cuando testifique ante el comité este martes en la tarde.

“Creo que vamos a hacer preguntas más específicas y a presionar con firmeza”, dijo Rounds. “Hemos permitido un alto grado de flexibilidad y ahora es el momento de presentar el plan a seguir para resolver este problema”.

Hegseth tiene programado, junto con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comparecer ante los senadores el martes en respaldo del gobierno de $67,100 millones de dólares en fondos de emergencia para el Pentágono, informó The Hill.

No obstante, algunos senadores conservadores se oponen de forma rotunda al envío de tropas estadounidenses a Irán para reabrir el estrecho al tránsito marítimo, pese a la presión que el bloqueo iraní ejerce sobre la economía mundial.

“¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces!”, publicó Trump en redes sociales, generando inquietud en los mercados financieros.

En tanto, el Pentágono anunció que enviaría más aviones a Oriente Medio luego de que dos militares estadounidenses murieran el fin de semana en un ataque iraní contra una base estadounidense en Jordania. Otro soldado falleció luego de la detonación controlada de un dron iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció una nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes a las 4:00 de la tarde del lunes.

“Desde el principio dije que odio la guerra”, declaró el senador Roger Marshall, republicano por Kansas. “Esta es la estupidez de la guerra que estamos viviendo, pero aun así creo que nuestro objetivo de asegurarnos de que Irán nunca tenga armas nucleares vale la pena”.

“Teniendo en mente mis objetivos, siempre he dicho: ‘Ni una sola arma nuclear para Irán, ni tropas terrestres; esta no puede ser una guerra eterna'”, aseveró.

Los republicanos del Senado consideran que los índices bajos de aprobación de Trump en su gestión de la economía son el más grande obstáculo político al que se enfrenta en el marco de las elecciones de mitad de periodo de noviembre, y el recrudecimiento de la violencia entre las fuerzas estadounidenses e iraníes en el fin de semana es un signo preocupante de hacia dónde van los precios del petróleo y los fertilizantes en los meses por venir.

Un sondeo hecho este mes por The Washington Post-Ipsos a 2,648 adultos estadounidenses mostró que el presidente está perdiendo entusiasmo entre sus colegas republicanos y que la percepción pública negativa de la economía y el conflicto con Irán está afectando perjudicialmente su índice de aprobación.

El nivel de aceptación de Trump entre los independientes se establece en el 26%, y solo el 33% de los estadounidenses aprueba su gestión económica. Apenas el 29% aprueba su manejo de la guerra con Irán.

El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, aseveró que el impacto de la guerra en los precios del combustible es un problema grave.

“Es el mismo problema que durante la primavera”, expresó. “El problema de la asequibilidad ha sido un problema durante todo el año”.

Rand Paul, senador republicano por Kentucky, manifestó su decepción por el colapso del alto el fuego.

“Queremos que las negociaciones tengan éxito y, en este momento, no parecen ir en la dirección correcta. En cierto modo, parece peor que antes de la guerra, con la militarización del estrecho de Ormuz.”

Los demócratas aprovecharon la intensificación de las hostilidades con Irán para criticar la gestión de la guerra por parte de Trump y para resaltar una vez más la carga que supone para los hogares estadounidenses.

A los republicanos les preocupan particularmente los precios del petróleo y los fertilizantes porque influyen en los costos de la gasolina y los alimentos de la nación, y determinan cómo los estadounidenses perciben la fortaleza de la economía nacional.

Con la meta de presionar más a Irán para que acepte un nuevo acuerdo de paz, el presidente pidió el domingo al Congreso que incluyera a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia que se debatirá en el Senado esta semana.

Thune declaró el lunes a la prensa que respaldaría la ampliación del proyecto de ley de sanciones contra Rusia para incluir a Irán.

“Yo lo apoyaría. En el pasado, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, hemos tenido sanciones contra Irán. Estas expiran a finales de este año”, apuntó el senador republicano.

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