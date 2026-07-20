Trump advierte a Irán que pagará “con creces” cada muerte de soldados estadounidenses

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que Irán enfrentará una respuesta contundente cada vez que un soldado estadounidense muera a manos de ese país, en medio de la creciente escalada militar entre ambos países.

Trump publicó el mensaje en sus redes sociales sin ofrecer detalles sobre cómo respondería Estados Unidos, aunque afirmó que la directriz ya fue transmitida al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y a otros altos mandos militares.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, ¡pagará por ese asesinato muchas veces! Esta directiva ha sido transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes militares”, publicó.

La advertencia se produjo después de que Estados Unidos confirmara la muerte de otro militar estadounidense en Irak durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. Además, el Ejército identificó a dos soldados que fallecieron el viernes tras un ataque iraní contra una base en Jordania, mientras que un tercer militar continúa desaparecido.

Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, han muerto 17 soldados estadounidenses.

El Comando Central de Estados Unidos, por su parte, anunció que inició su décima noche consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní con el objetivo de debilitar las capacidades militares de Teherán y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transitaba antes del conflicto cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Los ataques estadounidenses han alcanzado centros de mando militar, sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, así como infraestructura utilizada para operaciones marítimas, de acuerdo con AP. Entre los nuevos objetivos figura Tabriz, ciudad donde se cree que la Guardia Revolucionaria mantiene bases subterráneas de misiles.

Asimismo, Irán amplió sus ataques contra aliados de Washington en Oriente Medio. Kuwait informó que activó sus defensas aéreas para interceptar un ataque, Jordania aseguró haber derribado tres misiles iraníes sin registrar víctimas y Baréin denunció ataques con drones dirigidos contra sus sistemas de control del tráfico aéreo.

Segundo buque atacado en Ormuz

El centro británico de operaciones de comercio marítimo también reportó que un segundo buque fue atacado en el estrecho de Ormuz y otro petrolero quedó incendiado tras ser alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán, obligando a su tripulación a abandonarlo.

La situación amenaza además con agravar la crisis energética mundial, ya que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita en el mar Rojo, una ruta alternativa para la exportación de petróleo mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado.

Pese a la intensificación del conflicto, el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, inició este lunes una visita a Pakistán para mantener conversaciones con autoridades de ese país, que intenta mediar entre las partes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que Washington sigue dispuesto a negociar con Teherán, aunque advirtió que cualquier diálogo deberá ser “algo real”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó además que Trump asistirá este martes por la noche a la Base Aérea de Dover para participar en la ceremonia de recepción de los restos de los militares estadounidenses fallecidos.

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