Vuelve el Unicorn Frappuccino: cuándo y dónde conseguir la bebida más viral de Starbucks

Starbucks se prepara para cerrar el verano con broche de oro: solo por un fin de semana a partir del 15 de agosto, regresa su icónica bebida Unicorn Frappuccino a las cafeterías de todo el mundo.

El Unicorn Frappuccino es una de las bebidas virales más famosas de la gigante del café desde su debut en el menú de Starbucks en 2017 y, más recientemente, en 2026 durante el Festival de Música de Coachella, donde también se sirvió por tiempo limitado.

Para el 15 de agosto, esta colorida propuesta con notas dulces y ácidas llegará a las cafeterías Starbucks de Estados Unidos, Canadá, México, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y el norte de África.

Bebida con toque de mango y azul agridulce

El Unicorn Frappuccino destaca por su diseño colorido en tonos rosa, violeta y azul, complementado por una cremosa combinación de sabores dulces y cítricos. Su ingrediente estrella es el mango con un toque de sirope azul ácido, crema batida y una cobertura rosa y azul agridulce.

Uno de los grandes atractivos del Unicorn Frappuccino es que, al girar el vaso, se aprecia un cambio visual de color acompañado de una transformación en sus notas de sabor.

Un verano viral para Starbucks

Los miembros de Starbucks Rewards Reserve tendrán el beneficio exclusivo de adquirir el vaso viral a través de la nueva plataforma Starbucks Shop. Crédito: Starbucks | Cortesía

La sirena verde ha experimentado la viralidad de forma constante con sus lanzamientos. Esto ocurre no solo con las bebidas de tendencia en 2026 como el Unicorn Frappuccino, sino también con su línea de productos exclusivos, como las tazas y el afamado vaso Bearista en sus tres versiones.

Starbucks admite que los clientes de hoy “buscan productos y experiencias que reflejen quiénes son y qué les apasiona”, razón por la cual este concepto se ha convertido en el centro de sus campañas de merchandising.

De hecho, este enfoque es uno de los pilares del plan «De vuelta a Starbucks», el cual busca llevar la experiencia culinaria más allá de las cafeterías, creando nuevas maneras para que los consumidores interactúen con la marca.

Todo comenzó a finales de 2025 con el lanzamiento del vaso de vidrio Bearista Cold Cup, el cual se volvió un fenómeno viral y se agotó en menos de 24 horas.

“Bearista nos demostró lo que sucede cuando nos conectamos con el café, la cultura y la comunidad de una manera auténtica para nuestra marca. Los clientes no solo lo compraron, sino que lo compartieron, lo celebraron y lo integraron a la conversación cultural general”, destaca la marca.

En respuesta a esta fuerte conexión con sus consumidores, la marca continúa creando piezas de edición limitada, como los vasos Bearista del Mundial y, más recientemente, la edición especial del vaso de cristal Pink Bearista, el cual se agotó casi por completo en toda Norteamérica a las 7 de la mañana del día de su lanzamiento.

Starbucks destaca que lo que empezó con un video viral de Bearista se ha convertido en un movimiento mucho mayor. Para la compañía, este es un claro ejemplo de cómo construyen sinergia entre cultura, conexión y comercio.

Esta ha sido la fórmula clave para desarrollar productos virales que los clientes disfrutan llevar consigo, compartir en redes sociales y buscar una y otra vez.

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