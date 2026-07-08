Así es la nueva línea Orange Cream de Starbucks y su colección exclusiva con Dandy Worldwide

Starbucks amplía su menú este verano con la incorporación, a partir del 28 de julio, de una nueva línea de bebidas Orange Cream, diseñada para capturar la energía relajada de la temporada.

La gigante del café le da un giro refrescante a sus opciones con esta combinación de naranja y vainilla, la cual se despliega en cinco tentadoras presentaciones para los amantes del café, el té y las texturas cremosas:

Cinco formas de disfrutar la tendencia Orange Cream

Cold Brew de Crema de Naranja: Este lanzamiento incorpora una capa cítrica brillante y cremosa al café frío característico de Starbucks.

Este lanzamiento incorpora una capa cítrica brillante y cremosa al característico de Starbucks. Iced Orange Cream Latte: El latte helado que combina el Blonde Espresso con leche y notas de naranja y vainilla, todo servido con hielo.

El latte helado que combina el con leche y notas de naranja y vainilla, todo servido con hielo. Matcha Helado de Crema de Naranja: Una alternativa que fusiona el té matcha , leche y hielo con toques cremosos de cítricos y una delicada espuma fría de crema de naranja .

Una alternativa que fusiona el , leche y hielo con toques cremosos de cítricos y una delicada . Chai Helado de Crema de Naranja: Una mezcla que equilibra el chai especiado y la leche con un toque de naranja brillante y la misma espuma fría premium.

Una mezcla que equilibra el y la leche con un toque de naranja brillante y la misma espuma fría premium. Frappuccino de Crema de Naranja: La opción más dulce de la colección. Combina los sabores de la naranja y la vainilla mezclados con leche y hielo; se vierte sobre una base de crema batida y se corona con una capa final de la misma para un resultado vibrante.

El lanzamiento de estas nuevas bebidas llega acompañado de una campaña muy especial en colaboración con la marca de moda Dandy Worldwide, presentando productos exclusivos en tonos rosas para disfrutar al máximo los días de sol.

Fiebre rosa y nostalgia: la colección limitada con Dandy Worldwide

Vasos y tazas en tonos rosa de la colección limitada de Starbucks en colaboración con Dandy Worldwide. Crédito: Starbucks | Cortesía

Esta línea de edición limitada, diseñada junto a la reconocida firma con sede en el sur de California, estará disponible en tiendas seleccionadas de Estados Unidos y Canadá hasta agotar existencias.

La colección está inspirada en la icónica sudadera con capucha “Road Trip” de Dandy y captura a la perfección el espíritu despreocupado del verano, indica un comunicado de la marca.

Esta colección fue diseñada como el capítulo final de la historia de los viajes veraniegos de Starbucks, y busca llevar una sensación de aventura y nostalgia a los momentos cotidianos de cada cliente, quienes podrán elegir entre una hermosa variedad de vasos, tazas y una gorra.

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