¿Lograrás conseguirlo? El vaso viral Bearista de Starbucks regresa al Mundial 2026

El vaso Bearista de Starbucks ha regresado en su edición temática del Mundial 2026, tras un lanzamiento anterior que generó una enorme demanda. Este diseño tridimensional, con forma de oso y una tapa que imita un balón de fútbol, ha capturado el interés de coleccionistas y aficionados por igual.

La magia del Mundial 2026 llegó a todos los Starbucks de Nueva York y del país con nuevos productos diseñados especialmente para los fanáticos y coleccionistas: el vaso Bearista versión fútbol y una funda exclusiva para vasos.

El regreso del vaso viral

El vaso frío Bearista de Starbucks cautivó a los fanáticos en su primer lanzamiento, por su diseño encantador, ya que tiene la forma tridimensional de un oso. Crédito: Starbucks | Cortesía

Este vaso Bearista se volvió una tendencia viral tras agotarse en su primer día de lanzamiento anterior, lo que obligó a una segunda edición para satisfacer la alta demanda. Ahora está de regreso, pero con una temática completamente deportiva.

Desde el 11 de junio, el producto está disponible hasta agotar existencias, exclusivamente en línea para los miembros del programa Starbucks Rewards Reserve. Recordemos que la primera vez que salió a la venta, los clientes hicieron fila desde la madrugada para conseguirlo.

El vaso Bearista edición Mundial 2026 ya está aquí con su diseño de oso, tapa de balón y bufanda temática. Crédito: Starbucks | Cortesía

Se trata de un vaso con forma de oso transparente, una tapa con diseño de balón de fútbol, una pajita a rayas verdes y blancas y, como detalle especial para esta edición, una bufanda de punto con flecos. Este vaso viral de Starbucks estará disponible en las cafeterías participantes de Canadá, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico, mientras que en EE.UU. la venta será solo en línea, informó la marca en su sitio web.

El furor del vaso bearista: exclusividad para miembros y temor a la reventa

Aunque en redes como Reddit estaba en la conversación el posible lanzamiento del vaso bearista, fue apenas el 10 de junio cuando la marca hizo el lanzamiento oficial.

Starbucks fue una de las últimas cadenas de alimentos que anunció sus productos para el Mundial 2026. Recordemos que McDonald’s lanzó un menú especial y vasos coleccionables, Krispy Kreme una oferta de 2×1 solo por el 11 de junio y Chipotle se hizo viral nuevamente con una oferta 2×1 para iniciar la temporada.

Los usuarios de Reddit comentaron que esperaban que esta campaña de los vasos no fuera como la primera, donde todos se agotaron causando caos y reventas en línea. Tanto fue el furor que una reconocida tienda ofreció una versión sin marcas que también se agotó.

Aunque hubo confusión sobre la manera como llegaría el vaso bearista al mercado y a las tiendas, lo cierto es que Starbucks ofreció los detalles el 10 de junio, con la novedad de que es un producto exclusivo para los afiliados a su programa de recompensas.

Fundas para vasos: edición limitada

Starbucks celebra la pasión por el fútbol conectando tus momentos cotidianos con esta colección limitada que ya está volando de las tiendas. Crédito: Starbucks | Cortesía

Además, la cadena lanzó fundas para vasos de edición limitada. Inspiradas en el brazalete de capitán, vienen en colores rojo, blanco y azul, un guiño perfecto para que los aficionados apoyen a su equipo preferido. Para obtener una de estas fundas (que se hicieron virales de inmediato), los clientes solo tenían que pedir una bebida de cualquier tamaño, incluyendo café y té.

La estrategia de Starbucks tiene como centro crear una conexión entre el café y los momentos que se comparten entre amigos, como la fiesta mundialista.

Más allá del efecto comercial del torneo, la sirena verde busca unir los momentos cotidianos de sus clientes con la pasión del fútbol a través de nuevos productos diseñados con esa sinergia.

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