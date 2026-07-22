Auxiliar de Javier Aguirre habla sobre polémica por cambio de Julián Quiñones contra Inglaterra

La polémica por el cambio de Julián Quiñones frente a Inglaterra continúa. Después de que el delantero cuestionara públicamente la decisión de Javier Aguirre de sacarlo del partido, el auxiliar del ‘Vasco’, Toni Amor, ofreció detalles sobre la sustitución.

En entrevista con FOX, Amor señaló que México fue mejor que los ingleses, pero debido a la inferioridad del resultado, el cuerpo técnico analizó que el empate para forzar al alargue podría llegar por vía aérea o disparo de media distancia.

“Teníamos que intentar ir por el partido. Lo que estaba claro era que para hacerle un gol a Inglaterra teníamos que hacerlo desde un centro o un tiro de media distancia”, explicó Amor.

El auxiliar técnico español quiso restarle importancia al cambio de Quiñones y aseguró que no se puede saber si el resultado hubiese sido distinto con Julián en el terreno de juego.

“Sí, salió Julián (Quiñones), pero pudo haber sido cualquier otro jugador. Entiendo que al final siempre hay que buscar un pero a las cosas. A lo mejor hubieses dejado a Julián hubiésemos ganado, nunca sabes”, agregó.

¡Por esto sacaron a Julián Quiñones contra Inglaterra!



Toni Amor, auxiliar de Javier Aguirre, responde. pic.twitter.com/GnhbgVo4Mf — FOX (@somos_FOX) July 21, 2026

Julián Quiñones puso en duda su futuro con México por el cambio de Javier Aguirre

El pasado martes se conoció en un video, durante una visita a un estudio de tatuajes, la opinión de Quiñones sobre la sustitución, que ha desatado controversia mediática.

Mientras conversaba con el tatuador, Quiñones habló sobre el momento en el que fue reemplazado cuando México caía 2-3 y quedaban menos de 10 minutos.

Aguirre decidió reemplazarlo por Guillermo Martínez para ganar presencia aérea. El atacante, máximo goleador mexicano del torneo con cuatro tantos, dijo que nunca entendió la lógica del movimiento.

“Se mamó, se equivocó el viejo, era otro cambio”, respondió el delantero”, dijo. Al cuestionamiento se sumó una duda sobre su futuro en el Tri. “Y así quieren que regrese”, esbozó Quiñones.

La sustitución, ocurrida al minuto 81, fue una de las decisiones más debatidas tras la eliminación, considerando que Quiñones anotó un gol en ese encuentro y era el máximo goleador de México en el Mundial.

Julián Quiñones acumula 18 partidos y seis goles con la selección mexicana, destacando especialmente en el Mundial 2026, donde firmó cuatro anotaciones, participó en 18 jugadas que terminaron en remate, generó 10 tiros, cuatro oportunidades y cuatro apoyos ofensivos.

Quiñones salió del Mundial como uno de los mejores delanteros del Tri, igualando a Luis Hernández y Javier Chicharito Hernández con cuatro goles en Copas del Mundo.

Sigue leyendo:

· Julián Quiñones cuestionó a Javier Aguirre por sacarlo contra Inglaterra: “Se equivocó el viejo”

· Guillermo Ochoa hace oficial en redes su retiro del fútbol tras el Mundial 2026

· De la eliminación al humor: los mejores memes del México vs. Inglaterra