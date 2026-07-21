Julián Quiñones cuestionó a Javier Aguirre por sacarlo contra Inglaterra: “Se equivocó el viejo”

Julián Quiñones cuestionó la decisión de Javier Aguirre de sacarlo en el cierre del duelo de dieciseisavos de final entre México e Inglaterra. El delantero, figura del Tri en el Mundial 2026, aseguró que el técnico “se equivocó” al sustituirlo cuando el equipo buscaba el gol del empate.

Durante una visita a un estudio de tatuajes, mientras conversaba con el tatuador, Quiñones habló sobre el momento en el que fue reemplazado cuando México caía 2-3 y quedaban menos de 10 minutos.

Aguirre decidió reemplazarlo por Guillermo Martínez para ganar presencia aérea. El atacante, máximo goleador mexicano del torneo con cuatro tantos, dijo que nunca entendió la lógica del movimiento.

“Se mamó, se equivocó el viejo, era otro cambio”, respondió el delantero”, dijo. Al cuestionamiento se sumó una duda sobre su futuro en el Tri. “Y así quieren que regrese”, esbozó Quiñones.

"SÍ SE MAM**, SE EQUIVOCÓ EL VIEJO" ? ??



A Julián Quiñones se le escaparon estas palabras con su tatuador, quien le preguntó por qué lo sacaron contra Inglaterra en #LaCopaxFSMX ???????#CentralFOX pic.twitter.com/yua6ZCMTwz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 21, 2026

La sustitución, ocurrida al minuto 81, fue una de las decisiones más debatidas tras la eliminación. Aguirre defendió su apuesta táctica que fue cuestionada mediáticamente.

Julián Quiñones acumula 18 partidos y seis goles con la selección mexicana, destacando especialmente en el Mundial 2026, donde firmó cuatro anotaciones, participó en 18 jugadas que terminaron en remate, generó 10 tiros, cuatro oportunidades y cuatro apoyos ofensivos.

Quiñones salió del Mundial como uno de los mejores delanteros del Tri, igualando a Luis Hernández y Javier Chicharito Hernández con cuatro goles en Copas del Mundo.



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