Christopher Nolan y Ryan Coogler lideran la lista de cineastas más poderosos de Hollywood

Tras el estreno de “The Odyssey” de Christopher Nolan en cines, varios medios se han dado el trabajo de analizar en qué momento se encuentra la industria del cine actualmente. Uno de esos análisis fue hecho por “New York Magazine”, quienes compartieron una lista de los cineastas más poderosos de Hollywood en la actualidad.

Desde que comenzó el año, “The Odyssey” se perfilaba como el estreno del año, al igual que “Dune: Part III”, cuyo estreno está programado para diciembre de este año. Aunque había predicciones muy claras, en lo que va de año también ha habido sorpresas en taquilla como “Obsession” de Curry Barker y “Backrooms” de Kane Parsons.

La lista compartida por “New York Magazine” se hizo entre varios redactores del medio, especializados en el tema, y tomando en cuenta varios factores: trayectoria profesional, viabilidad financiera, control creativo, prestigio, reputación y potencial.

El medio también decidió dividir la lista de 100 seleccionados con subtítulos que buscan resumir el papel de cada grupo en la industria.

Por ejemplo, una de las partes de la lista fue clasificada como “la alta burguesía de los Oscar” y bajo ese nombre pusieron a Yorgos​ Lánthimos y a Chloé Zhao, quienes han protagonizado varias ediciones recientes de la premiación. En número, estos directores ocupan los puestos 47 y 46, respectivamente.

Otra subdivisión fueron “Chicos de IP”, quienes son los cineastas que buscan los estudios cuando quieren hacer mucho dinero. En esta parte resaltan los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes son populares por haber dirigido los “Avengers” para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Christopher Nolan lidera la lista

La lista está liderada por casi 20 directores, quienes a su vez están dirigidos bajo dos subtítulos que describen su posición en la industria. “Los más buscados”, según “New York Magazine”, son: Guillermo del Toro, Bong Joon Ho, Alejandro González Iñárritu, David Fincher, Rian Johnson, Phil Lord y Christopher Miller, Paul Thomas Anderson, Jordan Peele, Martin Scorsese, Steven Spielberg, James Cameron, Quentin Tarantino, Greta Gerwig, Denis Villeneuve y Ryan Coogler.

El número 1 de la lista es Christopher Nolan, quien es clasificado como “El director más poderoso de Hollywood”. Ocupa este puesto porque incluye todos los puntos que estaban evaluando al hacer la lista.

En su justificación, el medio escribe: “Nolan ofrece prestigio y populismo, profundidad intelectual y atractivo global; quiere que sus películas sean lo más exitosas posible”.

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