España aprovecha la Copa del Mundo para promocionar su aceite de oliva

NUEVA YORK – Ganar un Mundial no es un éxito únicamente deportivo. También impulsa la imagen de un país.

Así lo creen los responsables de la nueva campaña de promoción del aceite de oliva español que se presentó el martes en el Rockefeller Center de Manhattan bajo el lema “All in a Drop” (Todo en una gota). La campaña, que ya se puede ver en las calles de Nueva York y se expandirá a Miami, Los Ángeles y otras ciudades, tendrá una duración de tres años con un presupuesto de $25 millones de dólares.

En el video explicativo de cómo se concibió la campaña, creado por la agencia Havas, se incluyeron imágenes de la final de la Copa del Mundo en la que España se proclamó campeona ante Argentina. Fue una “feliz coincidencia” que los responsables de promoción del aceite de oliva español no quisieron desaprovechar.

La importancia del mercado estadounidense

Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor consumidor de aceite de oliva del mundo, superando a España e Italia, con más de 400 mil toneladas consumidas al año.

Para España, el país que más aceite de oliva produce, Estados Unidos es un mercado fundamental en el que ha llegado a vender más de mil millones de dólares en un solo año, según Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

Pero en medio de las guerras arancelarias, Estados Unidos está importando menos aceite de oliva en el último año. Según datos del US Census Bureau, hasta el mes de mayo de 2026, las importaciones totales de EE.UU. han sufrido un retroceso del 9.12%.

En este periodo, España cedió su liderazgo en este mercado. El país ibérico provee el 32% del total de importaciones a Estados Unidos, pero eso supuso una caída del 21.45% respecto al mismo periodo de 2025. ¿La razón? Según Pérez, se debe al precio. Mientras que el aceite de oliva español se vendió a una media de $5.37 dólares por kilo, el de un competidor como Túnez se vendió a una media de $4.01 dólares por kilo.

Por ello la nueva campaña trata de diferenciar los aceites de oliva españoles del resto con el lema “All in a Drop”, que incide en la diversa oferta de aceites de oliva de calidad, y también en la forma en que España entiende cómo alimentarse, “en compañía y con el aceite de oliva virgen extra como protagonista”.

Así, la “sobremesa” -el momento posterior a una comida que se disfruta en compañía- está en el centro del comercial, que muestra lugares y situaciones típicas de España, en los que en muchos momentos el aceite de oliva está presente.

“Estamos convencidos de que, con esta campaña, vamos a situarnos en una posición de ventaja en el mercado de Estados Unidos. Cuando finalice, los norteamericanos tendrán claro quién lidera este sector en el mundo: los aceites de oliva de España”, concluyó Pérez.