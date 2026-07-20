Así se aplicaron las nuevas reglas del fútbol durante el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 mostró una evolución del reglamento futbolístico. Con un paquete de medidas diseñado para dinamizar los partidos, y perfeccionar el arbitraje en video, la FIFA transformó la Copa del Mundo en un constante análisis de los arbitrajes.

Para frenar el ritmo cansino en los cambios y las reanudaciones, el organismo internacional implantó la regla de los diez segundos: todo futbolista sustituido debía abandonar el terreno de juego en ese margen de tiempo o, de lo contrario, su equipo se veía obligado a jugar momentáneamente con un hombre menos.

Asimismo, la gestión médica sufrió una modificación drástica. Cualquier jugador que requiriera atención médica dentro del campo debía salir y permanecer fuera durante al menos un minuto completo antes de reincorporarse, reduciendo de forma drástica las interrupciones simuladas.

La expulsión de Embolo

La tecnología amplió su campo de acción al permitir intervenciones en segundas tarjetas amarillas, saques de esquina mal señalados y errores de identidad. Sobre este último punto se vivió una de las jugadas más curiosas del torneo en los cuartos de final entre Suiza y Argentina.

El colegiado amonestó inicialmente al argentino Leandro Paredes por una presunta falta sobre Breel Embolo; sin embargo, al tratarse de una tarjeta que afectaba al rosarino, el VAR pudo revisar la acción, descubriendo que el atacante suizo había simulado. Como consecuencia, la amarilla a Paredes fue retirada y Embolo, que ya estaba amonestado, vio la segunda tarjeta y acabó expulsado, inclinando la balanza para la victoria albiceleste en la prórroga.

Tolerancia cero a taparse la boca

Jugadores como el paraguayo Miguel Almirón (frente a Estados Unidos) y el ecuatoriano Piero Hincapié (ante México) fueron expulsados tras ser pillados tapándose la boca con la mano. La nueva normativa interpreta este gesto como un intento deliberado de ocultar insultos o lenguaje ofensivo al imposibilitar la lectura de labios tanto para el juez principal como para el equipo de VAR.

Por último, el chip integrado en el balón oficial demostró una precisión milimétrica para detectar microcontactos imperceptibles a simple vista. Esta tecnología fue determinante en momentos cumbre del torneo, derivando en la anulación de un gol a Croacia en los dieciseisavos de final frente a Portugal y en la validación de un tanto decisivo de Jude Bellingham para Inglaterra ante Noruega en la ronda de cuartos.

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