FIFA revela el Once Ideal del Mundial 2026 con Messi, Mbappé y sorpresas

La FIFA dio a conocer este miércoles el Once Ideal del Mundial 2026, elegido a través de la votación de los aficionados, con una formación que reúne a varias de las principales figuras que brillaron durante la Copa del Mundo.

España y Francia fueron las selecciones con mayor representación en el equipo elegido por los hinchas, con tres futbolistas cada una. La Roja, campeona del torneo tras derrotar 1-0 a Argentina en la final, cuenta con Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro.

Por su parte, la selección francesa, eliminada en semifinales por el conjunto español, tiene entre los elegidos al defensor Dayot Upamecano, a Michael Olise y a Kylian Mbappé.

Mbappé lidera el ataque del Once Ideal

El delantero francés fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Mbappé terminó el campeonato como máximo goleador con 10 tantos, además de convertirse en el futbolista con más goles en la historia de la Copa del Mundo, con 22 anotaciones.

Lio Messi también fue incluido por los aficionados en el equipo ideal. Messi marcó ocho goles durante el torneo y fue subcampeón con la Albiceleste. Su compatriota Lisandro Martínez también recibió el respaldo de los hinchas para formar parte de la defensa.

Vozinha, la gran sorpresa bajo los tres palos

Una de las elecciones más llamativas fue la del arquero caboverdiano Josimar Dias ‘Vozinha’, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial.

El guardameta fue elegido para ocupar la portería del equipo ideal, por delante de otros candidatos que también formaban parte de la lista presentada por la FIFA para la votación.

El mediocampo también cuenta con dos figuras destacadas. Jude Bellingham, de Inglaterra, fue elegido después de marcar siete goles durante el campeonato, mientras que Erling Haaland recibió el respaldo de los aficionados tras anotar la misma cantidad de tantos y llegar con Noruega a los cuartos de final.

Once Ideal del Mundial 2026 Elegido por los aficionados | Formación 4-3-3 10 L. Messi Argentina 9 E. Haaland Noruega 7 K. Mbappé Francia 8 M. Olise Francia 16 Rodri España 5 J. Bellingham Inglaterra 2 Pedro Porro España 6 Lisandro Argentina 4 Upamecano Francia 3 M. Cucurella España 1 Vozinha Cabo Verde Once Ideal del Mundial 2026: Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

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