Asistente de Scaloni, Roberto Ayala, habló sobre su agresión a Dani Olmo: “Fue más empujón que puñetazo”

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, reconoció su responsabilidad en la agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El exjugador aseguró en una entrevista con Valencia Capital Radio que quiere pedirle disculpas personalmente. El excentral argentino sostuvo que su intención era separar las broncas entre jugadores y que el contacto con el jugador español fue “más un empujón que un puñetazo”.

Ayala explicó que llegó a la mitad de la cancha para evitar que la discusión entre jugadores creciera, pero terminó involucrado. “Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención era ir y separar y nada más”, dijo.

Asimismo, aseguró que la acción ocurrió con las pulsaciones altas y que no busca excusas: “No puedo hacer eso por más de lo que haya recibido”.

El exjugador del Valencia negó que se tratara de un golpe directo o puñetazo y justificó que se trató más de un empujón. También reconoció que reaccionó a algo que escuchó en medio del tumulto, pero insistió en que fue un error. “Si veo a Olmo, le pediré disculpas en persona”, afirmó.

Ayala también mencionó que en los últimos tiempos perciben “una cierta animadversión” hacia la selección argentina, aunque aclaró que eso no justifica su conducta. “En el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento cambie mis actos”.

El exdefensor relató que el grupo aún asimila la derrota. “Después de un partido como ese necesitas días”, comentó. En el vuelo de regreso, según dijo, casi no durmieron y dedicaron horas a analizar el ciclo y el rendimiento del equipo.

La agresión de Roberto Ayala a Dani Olmo

La agresión del miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala, se dio en medio de una pelea de Paredes con otros jugadores españoles mientras Scaloni intentaba separar.

El exjugador propinó un aparente puñetazo en el rostro al futbolista Dani Olmo. En medio del tumulto por el pequeño conato de bronca entre españoles y argentinos, Olmo intentó meterse entre la aglomeración.

No obstante, fue sacado por Ayala, quien en medio del retroceso del futbolista le dio un golpe en la cara. Al jugador del FC Barcelona le acompañaba Eric García.

Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026

Reconocimiento a España

El asistente de Scaloni fue claro al evaluar el partido: “Ellos fueron superiores y merecedores de la Copa del Mundo”. Admitió que Argentina no tuvo el mismo ritmo que en 2022 y que España impuso su estilo: “Jugó un fútbol bonito y que le gusta a mucha gente”.

Negó cualquier conflicto interno tras la derrota: “No hubo nada en el vestuario. Simplemente hubo un equipo que jugó mejor, fue superior y ganó”.



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