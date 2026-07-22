Francisco Domenech e Itza García fuera del Gabinete de la gobernadora de P.R., Jenniffer González, en medio de pesquisa por corrupción

NUEVA YORK – Al anunciar la salida de Francisco Domenech y de Itza García como secretario y subsecretaria de la Gobernación de Puerto Rico, respectivamente, en medio de investigaciones por corrupción, la primera mandataria del país, Jenniffer González, afirmó que ambos ejecutaron sus labores con “lealtad”, “honradez” y “total capacidad”.

En una conferencia de prensa este martes, la gobernadora de Puerto Rico anunció que ambos, bajo pesquisa de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) a raíz de querellas presentadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, oficialmente culminarán sus labores el 7 de agosto.

En el caso de Domenech, este también dejará de laborar como director de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico).

“Agradezco a ambos que hayan asumido este rol y que lo hayan ejecutado con lealtad, con honradez, con total capacidad en su ejecución. Yo no tengo duda de que así lo han hecho y que el tiempo ciertamente demostrará su limpieza, su rectitud, su trabajo y su capacidad para ejecutar la obra de gobierno que le prometimos al pueblo de Puerto Rico”, declaró la primera ejecutiva.

González argumentó que los “logros puntuales” de su Administración en los pasados 19 meses son muestra del trabajo de los salientes secretarios.

“Yo no hubiese logrado muchas de estas cosas, en términos fiscales, lo que se ha hecho en AAFAF, lo que se ha hecho en términos presupuestarios y que ahora establecen la zapata para poder hacer muchas de estas transiciones en términos del Gobierno y que podamos evidentemente hacer esa reforma contributiva y retribuirle al pueblo, que es lo que queremos hacer, y ciertamente, lo de los contratos de LUMA. Sé que les duele, sé que les molesta y yo sé que es mucha de la crítica que está ahí que al final del camino le prometimos al pueblo de Puerto Rico mejorarle el servicio de luz…”, expuso González.

En esa línea y haciendo referencia a Domenech, la gobernadora mencionó que logró una relación de trabajo más colaborativa con la Junta de Supervisión Fiscal (FOMBPR), dos presupuestos balanceados consecutivos certificados por la Junta, ahorros y disciplina fiscal en todo el Gobierno mediante contratación gubernamental, publicación de estados financieros auditados, coordinar los esfuerzos para resolver la emergencia del suplido de agua en el área metropolitana, organizar la estrategia para cancelar el contrato de LUMA Energy y defender a la Administración contra ataques sin precedentes y múltiples comisiones totales a varios miembros del Gabinete.

Los pedidos para que González removiera a los funcionarios no iniciaron recientemente. En el caso de Domenech, por ejemplo, vienen sonando desde que una Comisión Total del Senado lo convocó en marzo pasado para que respondiera sobre sus vínculos con Politank, empresa de cabildeo que fundó.

Sin embargo, el llamado se incrementó tras los alegatos del renunciante Negrón Reichard y de Ernesto J. Zayas, exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC. El primero los vinculó con presiones indebidas para influir en un proceso competitivo para un contrato a través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Zayas denunció específicamente a Domenech por cabildeos y presiones indebidas a favor de Opus Miramar, firma representada por Politank.

Durante su mensaje de despedida, Domenech alegó haber enfrentado resistencia en la ejecución de “grandes cambios”.

“Servir como secretario de la Gobernación y director ejecutivo de AAFAF y los cargos que he ocupado han conllevado la ejecución de grandes cambios según el compromiso que hizo la Gobernadora con nuestro pueblo, la resistencia a ellos ha sido más que palpable, pero el honor conferido de ocupar los mismos y poder ejecutar con el respaldo de la gobernadora, sin duda han sido el mayor honor de mi vida profesional”, indicó.

El exsecretario, quien identificó a la gobernadora como su amiga, añadió que siempre puso el interés colectivo sobre el suyo.

“Cuando acepté esta responsabilidad, sabía que implicaría largas horas y días de trabajo, decisiones difíciles y grandes sacrificios personales. Lo hice convencido de que Puerto Rico atravesaba un momento que requería servidores públicos dispuestos a poner el interés colectivo por encima de cualquier consideración personal y porque siempre he creído en el inmenso corazón que tiene nuestra Gobernadora Jenniffer González Colón en servirle a la gente”, continuó.

García, por su parte, expresó que cerraba una de las etapas “más gratificantes” de su carrera profesional.

“Fueron muchas las horas de trabajo, pero cada una valió la pena. Servir como Subsecretaria de la Gobernación me permitió confirmar que los grandes cambios no ocurren únicamente a través de leyes o políticas públicas; ocurren gracias a servidores públicos comprometidos que todos los días hacen posible que el Gobierno funcione y que los proyectos lleguen a la gente”, adjudicó.

García también agradeció a Domenech.

“Trabajar a su lado fue una experiencia de enorme crecimiento profesional y personal. Su confianza, su liderazgo y el espacio que siempre me brindó para aportar ideas, asumir responsabilidades y desarrollar proyectos hicieron posible que pudiéramos construir un equipo basado en el respeto, la colaboración y la búsqueda constante de resultados”, mencionó.

“Me voy con la satisfacción de haber contribuido a proyectos que continuarán produciendo beneficios para Puerto Rico de manera permanente”, adujo.

Una de las figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside la gobernadora que más presión ejerció para la salida de Domenech y García fue el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El pasado viernes, en una publicación en sus redes, Rivera Schatz pidió la renuncia de ambos. El día antes, la Opfei notificó que Domenech y García serían incluidos en las investigaciones que realiza la entidad por presuntas acciones ilegales y antiéticas relacionadas con una Solicitud de Propuesta (RFP) en la OGPe.

“Por consideraciones derivadas de la prudencia y la decencia, resulta incompatible que Francisco Domenech e Itza García permanezcan en sus puestos siendo tarjeta de una investigación por corrupción y conducta antiética”, compartió el vicepresidente del PNP por sus redes.

“Si aprecian a la gobernadora, se retiran ellos mismos. Si no lo hacen, la gobernadora debe actuar. Los poderes concedidos en la OE-2025-008 se tornan INSOSTENIBLES en manos de quienes enfrentan tan graves señalamientos”, agregó.

Schatz se refirió a la orden ejecutiva firmada por González en la que se establecen las funciones, deberes y responsabilidades del secretario de la Gobernación.

Ayer, a eso de las 3:30 p.m., el presidente senatorial compartió por el ciberespacio el siguiente mensaje: “¡Un buen momento! ¡Un nuevo comienzo, la misma pasión y compromiso! ¡Continuamos trabajando por Puerto Rico! Mañana, miércoles, 22 de julio, a las 2:30 pm, puntual, en mi oficina atenderé a la prensa sobre todos los temas de interés público”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que las remociones en el Gabinete son perrogativa de La Fortaleza.

“Es momento de trabajar juntos para continuar implementando la agenda a favor del Pueblo de Puerto Rico. Todavía nos queda una reforma de permisos que facilite el desarrollo económico, la construcción de hogares para la clase media y seguir bajando la carga contributiva a la gente y las pequeñas y medianas empresas. Es momento de continuar enfocados en darle al pueblo soluciones reales y tangibles, mejorando la salud, educación y seguridad”, declaró Méndez según citado por El Vocero.

Otras reacciones a la salida de Francisco Domenech e Itza García

Las reacciones al anuncio de la gobernadora también incluyeron a líderes de otros partidos en la isla.

Por ejemplo, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, catalogó la decisión como “un paso en la dirección correcta”, aunque afirmó que el daño ya estaba caudado.

“Hoy, la claque sufre dos bajas importantes. Aunque la destitución de Domenech y García es un paso en la dirección correcta, el daño ha sido irreparable. Puerto Rico merece más y seguiremos fiscalizando la corrupción y la claque”, declaró Hernández quien se vislumbra como potencial candidato a la gobernación por el PPD en 2028.

Previamente, el político había pedido la destitución de Domenech.

“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, consideró. “Las alegaciones de corrupción —creíbles y constantes— laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”.

“La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, concluyó.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, describió los cambios como un “lavado de cara descarado”.

“Qué nadie se confunda: esto no resuelve la crisis ni limpia a la Administración actual”, señaló.

“Permitir que funcionarios señalados por graves alegaciones abandonen sus cargos casi con honores de Estado constituye una burla al país y un intento de proteger políticamente a quienes los nombraron, sostuvieron y defendieron”, prosiguió.

A juicio de Dalmau, aunque “inevitables”, las salidas de los funcionarios llegaron muy tarde.

“Nunca debieron ocupar posiciones de poder en el gobierno de Puerto Rico”, opinó.

Según el excandidato a la gobernación de Puerto Rico por la Alianza, el problema de fondo no se limita a Domenech y García.

“El problema es Jenniffer González, su liderato y una estructura del PNP que ha convertido el gobierno en terreno fértil para el amiguismo, el tráfico de influencias y el uso del poder público en beneficio de unos pocos”, sentenció.

“Puerto Rico necesita superar de una vez la cultura de corrupción, favoritismo y compraventa de influencias que durante décadas han reproducido los gobiernos del PNP y del PPD. No basta con cambiar nombres mientras permanece intacto el mismo sistema”, añadió.

Puntualizó que las salidas no “rehabilitan al gobierno”. “No son rehabilitables. Al entramado que representan también lo sacaremos del poder”, finalizó su mensaje.

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