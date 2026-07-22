Qué chances tiene Messi de jugar el Mundial 2030: edad, récords y estadísticas

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 volvió inevitable una pregunta que parecía reservada para mucho más adelante: ¿fue el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo?

El capitán argentino terminó el torneo con 39 años, después de conducir otra vez a la selección hasta la final y demostrar que todavía podía ser determinante en la competencia más exigente del fútbol. No obstante, el próximo Mundial se disputará en 2030, cuando Messi tendrá 43 años.

Las estadísticas permiten sostener dos conclusiones al mismo tiempo. Llegar parece muy difícil y no existe ningún antecedente equivalente entre jugadores de campo. Pero el rendimiento que Messi mantuvo durante 2026 tampoco permite declarar cerrada su historia con la selección.

Messi tendría 43 años durante el Mundial 2030

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987. Por lo tanto, alcanzaría los 43 años durante la Copa del Mundo de 2030, cuya organización principal estará a cargo de España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esa edad lo colocaría en un territorio prácticamente desconocido para un futbolista de campo.

El camerunés Roger Milla conserva el récord como el jugador de campo más veterano que participó en un Mundial. Tenía 42 años y 39 días cuando enfrentó a Rusia en Estados Unidos 1994. En ese mismo partido marcó un gol y también se convirtió en el goleador de mayor edad en la historia del torneo.

Si Messi disputara un encuentro después de cumplir 43 años, superaría ese registro y se convertiría en el jugador de campo más longevo de todos los Mundiales.

El récord absoluto pertenece al arquero egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en Rusia 2018 con 45 años y 161 días. La diferencia es relevante: los arqueros pueden prolongar sus carreras de élite con mayor frecuencia que los delanteros, cuya función demanda aceleraciones, cambios de ritmo y esfuerzos de alta intensidad.

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Los números de Messi en el Mundial 2026

La edad no le impidió ser protagonista en 2026. Messi terminó el torneo con ocho goles, solamente por detrás de Kylian Mbappé en la clasificación de máximos anotadores, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

También aportó cuatro asistencias y llegó a la final como uno de los mayores generadores de juego del campeonato. En el partido decisivo se convirtió además en el primer futbolista que fue titular en tres finales de la Copa del Mundo.

Su producción no fue meramente simbólica. Marcó en instancias eliminatorias, participó en remontadas y volvió a absorber una parte importante de la creación ofensiva de Argentina.

Antes del torneo, Messi ya había mostrado continuidad con Inter Miami. En la temporada regular 2026 de la MLS acumulaba 12 goles y ocho asistencias en 14 partidos, con 1,243 minutos jugados. Eso representa una participación directa en 20 goles durante sus primeras 14 apariciones del campeonato.

Las cifras muestran que, a los 39 años, todavía podía sostener un volumen competitivo muy superior al habitual para un jugador de su edad.

El dato que mantiene abierta la posibilidad

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. El acuerdo fue anunciado oficialmente por el club en octubre de 2025.

Eso significa que, salvo que decida retirarse antes, permanecerá en actividad profesional al menos hasta los 41 años. No es un detalle menor: para pensar en el Mundial 2030, el primer requisito sería que no abandone el fútbol competitivo inmediatamente después de 2026.

El problema es el vacío que quedaría entre el final de su contrato y el Mundial. Desde diciembre de 2028 hasta mediados de 2030 transcurrirían alrededor de 18 meses. Para llegar en condiciones, Messi probablemente necesitaría extender su vínculo, incorporarse a otro club o diseñar una continuidad deportiva que le permitiera conservar ritmo de competencia.

No bastaría con entrenarse. La exigencia de una Copa del Mundo demanda jugar partidos oficiales de manera sostenida, convivir con el riesgo de lesiones y mantener velocidad de ejecución frente a rivales mucho más jóvenes.

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Las razones por las que parece improbable

La principal barrera no es únicamente la edad, sino lo que puede ocurrir durante los próximos cuatro años. Entre los 39 y los 43 años, la recuperación muscular suele volverse más lenta y aumenta la dificultad para encadenar partidos con pocos días de descanso. El Mundial 2026 tuvo además un formato ampliado, con la posibilidad de disputar hasta ocho encuentros para los finalistas.

Messi tendría que atravesar otro ciclo completo de eliminatorias, conservar su motivación y competir por un lugar en una selección que también necesitará renovar su estructura.

Argentina llegará a 2030 con Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nico Paz y otros futbolistas en plena madurez. El equipo deberá definir si continúa organizando el juego alrededor de Messi o si construye un funcionamiento nuevo para la etapa posterior a su capitán.

También deberá resolverse quién será el entrenador. Lionel Scaloni expresó dudas sobre su continuidad más allá de 2026 y su contrato se extendía solamente hasta diciembre de ese año, por lo que el próximo proyecto deportivo podría quedar en manos de otro cuerpo técnico.

La continuidad de Messi nunca puede descartarse

La fantasía argentina tiene fundamento. Messi lleva años modificando su manera de jugar para reducir el desgaste físico. Corre menos que en su juventud, elige con mayor precisión cuándo acelerar y ocupa posiciones desde las que puede influir sin realizar un esfuerzo constante.

Esa transformación prolongó su vigencia. Su función actual depende menos de la velocidad sostenida y más de la lectura del juego, la precisión en el pase, la pelota detenida y la capacidad para resolver en espacios reducidos.

Además, jugar en la MLS le permite administrar las cargas de una manera diferente a la que exigiría una temporada completa en las principales ligas europeas. Inter Miami también ha construido una estructura deportiva alrededor suyo y le ofrece margen para regular minutos.

Otro factor es el escenario del Mundial 2030. Argentina recibirá uno de los partidos conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo. La posibilidad de que Messi participe en un encuentro mundialista en territorio argentino podría adquirir un enorme valor deportivo y emocional.

Eso no significa que vaya a integrar el plantel solamente por homenaje. Pero podría convertirse en una motivación adicional si continúa en actividad y llega en condiciones físicas aceptables.

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¿Podría jugar menos minutos y tener otro papel?

Una eventual participación en 2030 no tendría que reproducir necesariamente el modelo de 2022 o 2026.

Messi podría ocupar un rol más acotado, comenzar algunos encuentros como suplente o ser utilizado en situaciones específicas. Su capacidad para ejecutar tiros libres, lanzar pases decisivos o administrar los momentos de un partido seguiría siendo valiosa incluso con menos minutos.

Sin embargo, llevar a un futbolista de 43 años también requeriría una planificación especial. El cuerpo técnico tendría que reservar un lugar de la lista para un jugador que quizá no pudiera participar con regularidad en partidos separados por pocos días.

La decisión dependería, entonces, de tres factores: el nivel de Messi durante 2028 y 2029, su continuidad profesional y las necesidades deportivas de Argentina.

Una posibilidad pequeña, pero todavía real

No existe una fórmula estadística seria que permita asignar hoy un porcentaje exacto a la presencia de Messi en el Mundial 2030. Faltan cuatro años, todavía no se conoce su plan después de 2028 y el futbolista no realizó un anuncio definitivo tras la final de 2026.

Pero sus ocho goles en el Mundial 2026, sus cuatro asistencias y su productividad con Inter Miami indican que el límite todavía no ha llegado. A los 39 años siguió siendo uno de los jugadores más influyentes del mundo.

Las estadísticas ya lo han demostrado en varias ocasiones: su carrera no responde a los parámetros normales.

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