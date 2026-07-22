Gavi sobre agresión de Paredes y jugadores argentinos: “No creo que deban ser suspendidos”

Luego de los festejos por la Copa del Mundo con España, el mediocampista Gavi habló sobre el episodio de violencia en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. La estrella del FC Barcelona considera que ni Leandro Paredes ni ningún jugador argentino debe ser sancionado.

Consultado por la prensa, el jugador del Barcelona quiso quitar hierro al asunto y defendió que la situación debía haberse resuelto en la cancha. “No creo que los jugadores de Argentina deban ser suspendidos; quizás debería haber sido expulsado en el partido y ya está”, dijo.

?? Gavi no quiere una sanción para Leandro Paredes.



"Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero es una parte del fútbol".



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Gavi también reconoció que la escena no fue ejemplar para el público más joven, aunque la enmarcó en la naturaleza del juego.

Asimismo, señaló que entiende que “esto no da una buena imagen para los niños”, pero recordó que “el fútbol siempre ha tenido un lado más agresivo”.

Gavi consideró que el episodio no amerita más vueltas. “Veo que todo lo que pasó es parte del fútbol y tiene que ser así”, afirmó.

De momento, la FIFA sigue investigando y analizando los hechos ante un escenario de sanción según la normativa vigente.

Las agresiones de los jugadores argentinos

Nada más sonar el pitazo final, los jugadores de La Roja saltaron desde el banquillo y los que ya estaban en el césped estallaron en gritos para celebrar su segundo campeonato del mundo gracias al gol de Ferran Torres.

En medio del desborde, mientras Rodri, recién coronado Balón de Oro del Mundial, corría para celebrar, Molina le soltó un leve puñetazo a la altura del abdomen. La acción casi pasó inadvertida entre el tumulto y la euforia.

Ese pequeño estallido de rabia y gesto antideportivo terminó desatando una cadena de agresiones en el campo. Lo que empezó como un impulso aislado abrió la puerta a escenas como la de Paredes.

Mientras España celebraba su título mundial tras el pitido final, el argentino se encaró con Eric García, lo sujetó del cuello con violencia y trató de agredirlo.

Gavi lo advirtió y corrió de inmediato a frenar la acción, pero Paredes se revolvió y, con la ayuda de Almada, acabó derribando al propio Gavi sobre el césped. Todo esto mientras Lionel Scaloni intentaba separar.

Otra de las imágenes de agresión que dejó el mal perder de Argentina fue la agresión del miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala. El exjugador propinó un puñetazo en el rostro al futbolista Dani Olmo.

En medio del tumulto por el pequeño conato de bronca entre españoles y argentinos, con Scaloni intentando separar, Olmo intentó meterse entre la aglomeración.

No obstante, fue sacado por Ayala, quien en medio del retroceso del futbolista le dio un golpe en la cara. Al jugador del FC Barcelona le acompañaba Eric García.



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