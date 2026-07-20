Perú jugará a más de 3,800 metros de altura las Eliminatorias del Mundial 2030

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha tomado una decisión estratégica para el próximo ciclo clasificatorio mundialista. Su presidente, Agustín Lozano, anunció que la selección nacional alternará la capital con estadios situados en las regiones andinas de Cusco y Puno, a más de 3,300 y 3,800 metros de altitud sobre el nivel del mar, respectivamente.

A través de una intervención en Bicolor+, la plataforma audiovisual de la FPF, Lozano detalló que la medida se consensuó entre la junta directiva y el cuerpo técnico que encabeza el estratega brasileño Mano Menezes.

“Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes”, afirmó el directivo, precisando que los escenarios elegidos serán los estadios Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y los recintos de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca en la región de Puno.

La apuesta por desplazar partidos al sur andino busca aprovechar las condiciones geográficas frente a sus rivales de la Conmebol. Cusco se ubica a 3,300 metros de altitud, mientras que las sedes de Puno, zona fronteriza con Bolivia, superan los 3,800 metros.

Ausente del torneo de naciones desde su participación en Rusia 2018, la selección peruana afronta un proceso de renovación generacional bajo el mando de Menezes, con el firme objetivo de estructurar un plan integral que le permita sellar el regreso a la cita máxima del balompié en 2030.

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